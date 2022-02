München Kosten explodieren

„Niemand kann Preiserhöhungen ausschließen“ – Darauf müssen sich Münchner Gas-Kunden einstellen

Von: Matthias Schneider, Nina Bautz

Ein Arbeiter ­inspiziert Rohre für eine Gas-Pipeline. Bei Nord Stream 2 werden die Leitungen erst einmal ungenutzt bleiben. © Jens Büttner/dpa

Die Gas-Preise sind erst kürzlich in München gestiegen. Diesen Winter werden die Wohnungen noch warm bleiben. Doch was passiert dann? Gibt es einen Notfallplan?

München – Gas, Öl, Benzin, Strom: Die Preise auf dem Energiemarkt steigen seit Monaten. Bisher war das Teil der allgemeinen Inflation und wurde beschleunigt vom steigenden Energiebedarf, weil die Wirtschaft nach den Lockdowns anzieht. Jetzt könnte die Krise in der Ukraine aber dafür sorgen, dass die Kosten für Heizen, Mobilität & Co. regelrecht explodieren – auch in München. Dazu trägt vor allem die Nachricht von gestern bei: Die Bundesregierung stoppt das Genehmigungsverfahren für die Gas-Pipeline Nord Stream 2!

Putin-Vertrauter verhöhnt Deutschland und Europa

Deutschland bezieht über die Hälfte seines Gases aus Russland. Und die Rechnung ist logisch: Kommt wegen Putins Einmarsch-Plänen weniger russisches Gas nach Deutschland, dann wird Heizen teurer (Die Situation im Ukraine-Konflikt spitzt sich zu. Alle Infos in im News-Ticker). Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew schrieb Mittwochnachmittag bei Twitter: „Willkommen in einer neuen Welt, in der die Europäer sehr bald 2.000 Euro für 1000 Kubikmeter Gas zahlen werden!“ Das wäre gut doppelt so viel wie bisher…

München: Aktuelle Entwicklungen in der Ukraine können Preise beeinflussen

Das würden dann wohl auch die Münchner Kunden zu spüren bekommen. Die Stadtwerke (SWM) hatten die Gaspreise erst kürzlich um rund 25 Prozent erhöht – noch ohne Putins Drohkulisse. Und es hört nicht auf. Denn, so sagt Bettina Hess von den SWM: „Aufgrund der weiterhin sehr hohen Preise auf den Energiemärkten und der aktuellen Entwicklung in der Ukraine kann niemand – zumal für das Gesamtjahr 2022 – Preiserhöhungen ausschließen, auch die SWM nicht.“ Derzeit seien die Gasspeicher gering gefüllt, und aus Russland komme nur relativ wenig Gas in Bayern an. Bei den aktuell milden Temperaturen sei dies ausreichend. Immerhin: „Sollte es zu einem echten Engpass kommen, müsste zuerst die Industrie auf Gas verzichten und nicht die privaten Haushalte.“

Nord Stream 2 Nord Stream 2 ist eine Unterwasser-Rohrleitung durch die Ostsee, durch die Gas von Russland nach Deutschland fließen soll – parallel zur bestehenden Pipeline Nord Stream 1. Der Bau ist abgeschlossen, aber der Betrieb läuft noch nicht. Kanzler Olaf Scholz hat gestern die dafür nötige Zertifizierung (Genehmigung) vorerst gestoppt. Nord Stream 2 gehört dem russischen Gas-Konzern Gazprom.

„Die Lage ist angespannt“

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, sagt: „Die Lage ist angespannt.“ Gerade Bestandskunden müssten sich in den kommenden Monaten eher auf Preissteigerungen einstellen, sagt Detlef Fischer, Geschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft. Denn: „Die Preisspitzen aus November und Dezember mussten wegen Vertragsbindungen und langfristiger Einkaufsstrategie der Versorger nicht vollständig auf die Kunden umgelegt werden.“ Wichtig sei die Frage, zu welchen Preisen Bayern die Speicher im Sommer wieder auffüllen könne. Und „diese hängen davon ab, wie viel Gas Russland liefert“. Das Grundproblem: „Nicht nur wir satteln auf Erdgas um, sondern viele Länder auf der Welt. Bei einer so hohen Nachfrage bei einem knappen Gut kann es gar nicht günstiger werden.“



München Kosten explodieren

Gerade für ärmere Münchner ist die Entwicklung bedrohlich. „Ein immer größerer Teil der Bevölkerung hat Probleme, die Lebenshaltungskosten zu bewältigen“, warnt Bernhard Stiedl vom DGB Bayern. Zusätzlich gefährdeten steigende Energiepreise die Standortsicherheit der Unternehmen und somit Arbeitsplätze.



Die Preise für Heizkosten explodieren jetzt schon. Heizstufe 5 ist für viele ein unbezahlbarer Luxus. © Ruediger Rebmann/imago

Ist die Gasversorgung in Deutschland gesichert?

Immerhin: Kurzfristig ist die Versorgung gesichert. Sollte Russland den Gashahn zudrehen, könnten die Westeuropäer nach Einschätzung von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer „wohl noch bis zum Herbst durchhalten, weil noch 30 Milliarden Kubikmeter auf Lager sind, mehr Flüssiggas importiert würde und der Verbrauch im Sommerhalbjahr ohnehin vergleichsweise niedrig ist“. Der Füllstand der deutschen Gasspeicher liegt im Moment bei 31 Prozent. Allerdings: Der Bedarf ist hoch – und das geht nicht nur jene 20 Millionen Haushalte in Deutschland an, die mit Gas heizen. Andere Kosten könnten ebenfalls steigen: Unter anderem ist Erdgas auch für die Stromerzeugung wichtig.