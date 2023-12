Expertin beleuchtet hitzige Gastro-Debatte: Haben Münchner Wirte Preise „präventiv“ erhöht?

Von: Elisa Buhrke

Ab 2024 dürfte der Restaurantbesuch deutlich teurer werden. Doch Carla Krolage vom Münchner ifo Institut hält die 19-Prozent-Mehrwertsteuer in der Gastronomie trotzdem für sinnvoll.

München – Wirte warnen seit Monaten vor dem Gastro-Preisschock: Ab 1. Januar wird die Mehrwertsteuer in Restaurants und Kantinen wieder auf 19 Prozent erhöht. Im Zuge der Corona-Pandemie war sie 2020 auf sieben Prozent gesenkt und diese Sonderregel seitdem immer wieder verlängert worden. Dass der gesenkte Steuersatz nun ausläuft, führte nicht nur bei Gastronomen, sondern auch bei konservativen Politikern zu Empörung. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nannte den Beschluss der Ampel-Regierung einen „beispiellosen Wortbruch“ und forderte gar, die Steuer auf „Grundnahrungsmittel“ ganz zu streichen.

Solch lautstarke Kritik hält Carla Krolage, Wirtschaftsprofessorin an der Universität Regensburg und Forschungsdirektorin am ifo Institut (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München), jedoch für unangemessen. „Ich sehe nicht den Grund dahinter, die Gastronomie anders zu behandeln als andere Branchen, die ebenfalls wirtschaftliche Schwierigkeiten haben“, sagt die Inhaberin des Lehrstuhls für Economic Data Science im Interview mit unserer Redaktion. „Gerade, wo doch die ursprünglichen Gründe für die temporäre Mehrwertsteuersenkung weggefallen sind – nämlich Betriebsschließungen und das Wegbrechen von Kunden infolge der Pandemie.“

Professorin hält 19-Prozent-Mehrwertsteuer in der Gastronomie für gerechtfertigt

Ein Grund für die stetige Verlängerung der Sieben-Prozent-Mehrwertsteuer seien die Energiekrise und der starke Preisanstieg bei Lebensmitteln als Folgen des Ukraine-Kriegs gewesen. Doch die Inflation ist bereits seit Längerem wieder rückläufig: Derzeit liegt sie laut Statistischem Bundesamt bei 3,2 Prozent über dem Vorjahresmonat.

Sind die Klagen der Wirte, wie schlecht es um die Gastronomie in Deutschland steht, also reine Stimmungsmache? Nein, sagt Krolage. Ein lang anhaltendes, schwerwiegendes Problem sei zum Beispiel der Personalmangel. Doch mit diesem hätten eben auch andere Branchen zu kämpfen.

Geht davon aus, dass in München auch weiter Aperol Spritz getrunken wird: Wirtschaftsprofessorin Carla Krolage. © Wolfgang Maria Weber/Imago/ifo

Um die Lage der Gastronomen richtig einordnen zu können, müsse man zudem klar zwischen Stadt und Land unterscheiden. „Wenn man auf ganz Deutschland geht, läuft es nicht ideal. Aber da sind eben auch die ländlichen Regionen mit drin.“ Bundesweit sei der Umsatz laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorjahresmonat nämlich eingebrochen. Dörfliche Regionen zu unterstützen, hält Krolage deshalb tatsächlich nicht für abwegig. Aber wenn, dann eben nicht durch eine reduzierte Mehrwertsteuer, sondern stattdessen durch gezielte Förderprogramme.

Münchner Gastro-Szene eher im Aufschwung

In den Großstädten wie München zeichnet sich hingegen ein anderes Bild: Hier sei der Umsatz in den letzten Jahren deutlich gestiegen, erläutert Krolage – selbst, wenn man die hohe Inflation herausrechne. Dies zeigt eine Studie, die sie gemeinsam mit Kollegen des ifo Instituts in diesem Jahr veröffentlicht hat.

Die Studie befasst sich mit der Frage, inwiefern sich das Konsumverhalten von Großstädtern während der Krisen der letzten vier Jahre verändert hat. Dazu wertete das ifo Institut die Daten von Mastercard-Zahlungsumsätzen in den Metropolregionen Berlin, München, Hamburg, Stuttgart und Dresden aus.

Mit dem Ergebnis: Die Gastronomie in Großstädten befindet sich seit 2019 (bis auf rapide Einbrüche während der Corona-Lockdowns) im Aufschwung. Trotz angezogener Preise ist die Nachfrage also sogar angestiegen. Allerdings gehen die Menschen seit der Pandemie verstärkt am Wochenende und nicht mehr so häufig im Zentrum, sondern eher in den Außenbezirken essen. Der Konsum verlagert sich also in wohnortnahe Stadtteile – laut Krolage könnte die Ursache dafür im Trend zum Home Office liegen.

Besonders wohlhabende, kinderlose Haushalte gehen einfach öfter essen und geben mehr Geld für Restaurants aus.

Gerade in Bayerns Landeshauptstadt verwundert der ansteigende Konsum nicht, denn: Vor allem Gutverdiener gehen ins Restaurant. Also diejenigen, denen vier oder fünf Euro mehr auf der Rechnung nicht sonderlich wehtun. „Besonders wohlhabende, kinderlose Haushalte gehen einfach öfter essen und geben mehr Geld für Restaurants aus“, sagt Krolage. Das würden Zahlen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe belegen. In der Konsequenz bedeutet das für die reduzierte Mehrwertsteuer in der Gastronomie: Sie ist wohl eher wohlhabenden Menschen zugutegekommen als denjenigen, die sich einen Restaurantbesuch ohnehin nicht leisten können.

Preise im Restaurant drastisch gestiegen – Kalkül der Wirte?

Krolage vermutet außerdem, dass die Wirte die höhere Mehrwertsteuer, die eigentlich erst ab 2024 wieder gilt, bereits jetzt schon in ihren Preisen berücksichtigt haben. Dies anhand von Zahlen zu belegen, sei aber kaum möglich. Ihre Annahme steht in deutlichem Widerspruch zu dem von Wirten und dem Hotel- und Gaststättenverband beschworenen Gastro-Beben: So warnte der Dehoga Bayern-Chef Thomas Geppert davor, dass allein in München etwa 300 Betriebe schließen müssten.

Preissteigerung in der Gastro nicht nur durch Inflation und Krise erklärbar

Die ifo-Expertin ordnet solche Horrorszenarien als übertrieben ein. Laut Krolage erscheint es aus Sicht der Wirte schlichtweg logisch, „dass man nicht bis zum letzten Drücker wartet, um die Preise zu erhöhen“. Zumal die Erhöhung der Mehrwertsteuer ab 2024 bereits lange im Voraus bekannt gewesen sei. Die hohen Preissteigerungen in der Gastronomie könnten ein Indiz dafür sein, dass sie recht behält: Seit Januar 2021 sind die Preise in Restaurants um 20 Prozent in die Höhe gestiegen. Dies sei deutlich mehr, als sich nur durch Inflation und Energiekrise erklären lasse, erläutert Krolage. Sie wirft den Gedanken auf: Warum sollten Gastronomen aus betriebswirtschaftlicher Sinn auch mit ihren Preisen knausern, wenn die Menschen – egal, wie hoch die Rechnung ausfällt – trotzdem weiterhin ins Restaurant gehen? Krolage rechnet damit, dass die Preise auch 2024 noch einmal ansteigen werden. Doch womöglich eben nicht um die vollen zwölf Prozent.

Ihr Fazit bleibt, dass die Rückführung der Mehrwertsteuer im Restaurant auf 19 Prozent sinnvoll ist. „Gerade in Anbetracht der Schuldenbremse. Irgendwoher muss das Geld schließlich kommen.“ Nach wissenschaftlichen Berechnungen gehe es um etwa drei Milliarden Euro Steuern mehr, die dadurch eingenommen werden könnten. Vorausgesetzt, die Kinderlosen und Reichen bleiben ihrem Lieblingsrestaurant weiterhin treu.

