Personalnot! Münchner Sternelokal macht dicht – „Nie dagewesene Krise"

München hat ein Gourmet-Restaurant weniger: Nie war die Situation in der Gastronomie so angespannt, wie in diesen Wochen.

München - Ausgerechnet einen Tag, bevor der Gastro-Führer Gault Millau seine Restaurant-Bewertungen am 20. Juni veröffentlicht, wird bekannt, dass München ein Gourmet-Restaurant weniger hat. Zumindest den Sommer über. Ab sofort schließt das Restaurant Schwarzreiter an der Maximilianstraße. Feinschmecker können erst nach der fast dreimonatigen Sommerpause wieder Tische reservieren.

Der Grund: Personalmangel. Anders könnte man den Hotel-Betrieb im Hotel Vier Jahreszeiten in München nicht aufrechterhalten, wie es heißt. Eine offizielle Stellungnahme vonseiten der Hoteldirektion war gestern jedoch nicht zu bekommen. Schon vor der Pandemie hatte sich das Schwarzreiter-Team den Sommer über eine mehrwöchige kreative Pause gegönnt. Allerdings war das Restaurant deshalb nicht geschlossen. In der Zeit, in der einst viele Besucher aus den Golfstaaten an der Isar waren, verwandelte sich das exquisite Restaurant in ein arabisches Lokal.

Gastro-Krise in München: „Das ist wirklich dramatisch“

Doch arabische Wochen im Schwarzreiter sind derzeit nicht geplant. Nie war die Situation in der Gastronomie so angespannt, wie in diesen Wochen. Erst kürzlich klagte Dehoga-Präsidentin Angela Inselkammer: „Die Branche steckt wegen des Personalmangels in einer nie da gewesenen Krise.“ Die Betriebe fänden keine Mitarbeiter mehr. Die Folge: Die Kräfte, die noch im Dienst sind, seien extrem belastet.

In der Gastro-Branche gibt es bayernweit derzeit rund zehn Prozent weniger Arbeitskräfte als vor Corona, so der bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Wenn nicht bald gegengesteuert würde, „dann verlieren wir mehr Betriebe als zur Corona-Zeit. Und das ist wirklich dramatisch“, betont die Verbandschefin.

Die Gastro-Krise: Nicht nur das Schwarzreiter fährt seine Öffnungszeiten zurück. So hat beispielsweise Ali Güngörmüs in seinem Restaurant Pageou den Mittagstisch gestrichen, der bei den Gästen des nahe gelegenen Hotels Bayerischer Hof ebenso beliebt war wie bei Menschen, die in der Münchner Innenstadt arbeiten. Jetzt serviert der bekannte Star-Koch nur noch dienstags bis samstags abends seine Gerichte.