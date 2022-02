In bester Münchner Lage: Edel-Lokal vor Eröffnung – auch das Paulaner im Tal kriegt einen neuen Namen

Teilen

Dort, wo einst im „Heart“ gefeiert wurde, gibt es bald hochwertige Gastronomie. © Oliver Bodmer

In der Münchner Gastronomie tut sich etwas. Am Stachus bezieht ein Edel-Restaurant das ehemalige Heart. Auch im Tal gibt es eine neue Gaststätte.

München – Noch werkeln die Handwerker am Lenbachplatz 2a. Und von außen wirkt die Alte Börse in München* wie im Dornröschenschlaf. Doch schon bald werden die Köche in dem altehrwürdigen, Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Renaissance-Gebäude direkt am Stachus Spezialitäten auftischen.

Schon jetzt zeigt ein Blick in die Küchenbaustelle, wohin die Reise einmal kulinarisch gehen soll: direkt ans Mittelmeer nämlich. Kacheln im Schuppen-Muster, türkisfarben wie die Ägäis im Sommer, zieren die Wände. Die Betreiber der Burger & Lobster Bank* eröffnen im Frühjahr das Edel-Restaurant im Erdgeschoss, das bislang zum Heart-Club* gehörte.

Geplant ist ein Top-Gastrokonzept mit feinen, frischen Zutaten. Was allerdings noch fehlt, ist das Personal: unter anderem Köche, Barkeeper und Servicekräfte. Die Betreiber haben sich bereits mit der Burger & Lobster Bank in der Prannerstraße einen Namen in der Branche gemacht. Dort stehen neben Burgern auch erlesene Gerichte wie eben die hummerartigen Lobster und Rinderfilet auf der Speisekarte. Eine Erfolgsgeschichte, die am prominenten Lenbachplatz demnächst fortgeschrieben werden soll. Pünktlich zum Start in die Sommersaison.

München: Neues Restaurant – Paulaner im Tal wird zum Herrschaftszeiten

Neustart auch beim ehemaligen Paulaner im Tal. Die Wirtschaft wird zum Herrschaftszeiten. In wenigen Wochen soll Eröffnung sein, es wird bayerische Gerichte geben, aber modern interpretiert. Wirt Costantino Medde sagt: „Wir hatten schon eine Soft-Opening-Phase: Die ist gut gelaufen und wir haben vieles gelernt, das wir umsetzen wollen.“

Auch Medde sucht Personal, sowohl für die Küche als auch für den Service-Bereich. Die Verdienst-Chancen schätzt er als gut ein – auch weil die Menschen während der Krise sensibel für die Lage in der Gastronomie geworden sind: „Man merkt, dass die Gäste bereit sind, Trinkgeld zu geben.“ *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA