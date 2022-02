Schweinsbraten-Schock in München – und es soll noch schlimmer werden

Von: Andrea Stinglwagner

Teilen

Der Schweinsbraten kostet in München jetzt schon 22 Euro © Achim Schmidt

Im Supermarkt und an der Tankstelle gehen die Preise durch die Decke. Jetzt auch beim Essengehen: Eine Portion Schweinsbraten kostet inzwischen so viel wie nie.

München – Tatsächlich: Welcher Wirt seine Preise bis jetzt noch nicht erhöht hat – der wird das wohl in den nächsten Wochen und Monaten tun müssen, sagt Gregor Lemke, Sprecher der Münchner* Innenstadtwirte. „Die Preise explodieren, ob Energiekosten, Preise von Kalb-, Schweine- und Rindfleisch, Gemüse… Allein der Preis vom Frittier-Fett hat sich verdoppelt. Wir werden nicht umhin kommen, die Preise anzupassen.“

Auch Angela Inselkammer, die Präsidentin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, sagt: „Wir sind mitten in der Preisspirale.“ Fleisch- und Molkereiprodukte, Öl, Essig, Ketchup – einfach alles werde teuer. Wirte, die vernünftig kalkulieren, müssten die erhöhten Preise leider an den Gast weitergeben.



Josef Sperl, Wirt vom Gasthaus Ayinger am Rotkreuzplatz, hofft trotzdem, dass die Gesellschaft Verständnis dafür haben wird, dass das eine oder andere Gericht teurer wird. „Wir müssen uns auch um unsere Angestellten kümmern – die Lohnkosten steigen.“ Die Branche solle auch für Arbeitnehmer noch attraktiv bleiben.

München: Gastronomie hebt die Preise an – Experten erwarten weitere Preisanhebungen

Der Preisschock – es soll noch schlimmer kommen: Wie das Münchner Ifo-Institut berichtet, sollen die Lebensmittel in Deutschland noch teurer werden. „Nach unseren Umfragen planen in den kommenden Monaten mehr als zwei Drittel der Nahrungsmittelhersteller weitere Preisanhebungen.“ Hintergrund seien unter anderem stark steigende Kosten für die Erzeuger. Die Inflationsrate steigt – zu spüren bekämen das am Ende die Verbraucher. Auch in der Gastronomie.



Josef Sperl hofft trotzdem, dass bald wieder mehr Leut’ in die Wirtshäuser kommen. Spontan, ohne G-Nachweis und Reservierung. „Das würde uns allen gut tun, auch unserer Gesellschaft.“ Angela Inselkammer hofft und glaubt, dass es den Münchnern das wert ist. „Unser Ziel ist trotz allem, dass es sich jeder noch leisten kann, zu uns zu kommen. Das gehört zu unserer Kultur und Lebensqualität.“ *tz.de ist ein Angebot von IPPEN-MEDIA