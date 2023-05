„Gegen Investoren keine Chance mehr“: Münchner klagt gegen Neubau im Innenhof - heftiger Zoff in Schwabing

Von: Andreas Thieme

Teilen

Martin Schwarz fühlt sich als Nachbar gestört und klagt am Verwaltungsgericht © SIGI JANTZ

In Schwabing ist ein heftiger Zoff um einen Neubau entbrannt: Weil die Stadt ein Studentenwohnheim an der Herzogstraße 84 genehmigt hat, wurde der grüne Innenhof weggerissen. Ein Nachbar wehrt sich per Klage.

München – In Schwabing ging Martin Schwarz (56) als Bub schon zur Schule, vor 25 Jahren wurde er dann Eigentümer in der Herzogstraße 84 - vielleicht eine der schönsten Wohngegenden in der Stadt. „Hier ist mein Zuhause“, sagt Schwarz. Er liebte vor allem den ruhigen und grünen Innenhof mitten in der Stadt. Doch darum ist nun ein erbitterter Rechtsstreit entbrannt. Denn die Bäume im Innenhof wurden längst gefällt – stattdessen steht jetzt ein schicker Neubau mitten zwischen diversen Bestandshäusern. Jahrelangen Baulärm mussten die Anwohner über sich ergehen lassen. Wurden hier etwa Nachbarschaftsrechte verletzt?

München: Stadt genehmigte Wohnheim im grünen Innenhof - Nachbar klagt dagegen

Das glaubt Martin Schwarz, der am Verwaltungsgericht klagt. Als Nachbar fühlt er sich gestört – vor allem, weil der Neubau so dicht an den umliegenden Häusern steht. „Gegen diese Nachverdichtung hat man doch als Eigentümer in München doch keine Chance mehr“, zürnt Schwarz.

Unterschriften habe er gesammelt und den Bezirksausschuss informiert. Doch am Ende genehmigte die Landeshauptstadt den millionenschweren Neubau des Studentenwohnheims im Hinterhof – dort fand gestern neben einer Ortsbesichtigung dann auch der Prozess des Verwaltungsgerichts statt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

„Gewisse bedrängende Wirkung sei ,normal‘“ – Richter sehen wenig Erfolgschancen für Schwarz

„Um die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung kann es hier nicht gehen“, stellten die Richter sofort fest. Ob es Sinn hat, neun schicke Studenten-Apartments in einem Hinterhof zu errichten, wollten sie nicht klären – sondern sich nur mit der Frage der Nachbarrechte befassen. Diese seien aber nicht verletzt – denn die rechtlichen Abstände würden alle eingehalten, befanden die Richter. „Eine gewisse bedrängende Wirkung“ sei „normal“, lautete ihre Einschätzung – in Schwabing gebe es vielerorts „sogar oft noch weniger Platz“.

Schwarz argumentiert dagegen: Das neue Haus sei 15 Meter hoch und überrage sein eigenes um acht Meter. Insgesamt werde das Gebot der Rücksichtsnahme sowie der Gebietserhaltungsanspruch verletzt. Das sahen die Richter gestern Vormittag anders: Nach rund 30-minütiger Verhandlung rieten sie Schwarz, seine Klage besser zurückzuziehen, andernfalls werde diese „wohl abgewiesen“.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!