Genditzki-Freispruch: So viel Geld erhalten unschuldig Verurteilte - „Kann verlorene Freiheit nicht ersetzen“

Genditzki-Freispruch: So viel Geld erhalten unschuldig Verurteilte

Haumeister Manfred Genditzki (63) wurde vom Landgericht wegen Mordes freigesprochen - nach 13 Jahren, die er unschuldig in Haft gesessen hatte. Doch wie viele Menschen müssen noch entschädigt werden? Dazu gibt es jetzt Zahlen der Justizbehörden.

München - Er lächelte, aber jubelte nicht. Manfred Genditzki (63) wurde vom Landgericht München I freigesprochen. Doch zuvor hatte er bereits 13 Jahre als verurteilter Mörder im Gefängnis gesessen. Im Jahr 2008 soll er eine Seniorin erschlagen und dann ertränkt haben - doch das stellte sich als falsch heraus. Denn es war kein Mord gewesen, sondern ein tragischer Unfall, der der Seniorin das Leben gekostet hatte.

Nun muss Genditzki entschädigt werden - 75 Euro stehen ihm für jeden einzelnen Tag in Haft zu, in Summe rund 368000 Euro. Doch wie viele Häftlinge saßen noch zu Unrecht in Haft? Dazu gibt es jetzt Zahlen der Behörden: Laut Bundesjustizministerium haben in den Jahren 2019 bis 2021 mindestens 14 Menschen für insgesamt 13 713 Haft-Tage entschädigt.

Die Zahlen dürften allerdings höher liegen. Zwar hat das Bundesministerium nach Angaben einer Sprecherin 2022 bei den Ländern um entsprechende Zahlen gebeten, sie aber nicht von allen bekommen. „Angaben fehlen insgesamt für die Länder Bayern, Niedersachsen und Thüringen, für Hamburg aufgrund fehlender Erfassung für die Fälle der Strafhaft“, teilte das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur mit.

2019 wurden den Angaben zufolge acht Menschen für insgesamt 11 763 Hafttage entschädigt, 2020 waren es zwei Menschen und 1739 Tage und 2021 vier Menschen und insgesamt 211 Tage. Dabei ging es nach Angaben der Sprecherin allerdings in erster Linie um Entschädigungen für die Untersuchungshaft oder eine einstweilige Unterbringungen und nur in den seltensten Fällen - wie im Fall von Manfred Genditzki - um Strafhaft.

Am Freitag hatte das Landgericht München I Genditzki vom sogenannten „Badewannen-Mord“ freigesprochen, für den er 13 Jahre lang unschuldig im Gefängnis saß. Der Deutsche Anwalt-Verein fordert schon seit Jahren höhere Entschädigungen für Menschen, die zu Unrecht im Gefängnis saßen.

„Man kann verlorene Freiheit nicht ersetzen, aber für eine symbolische Wiedergutmachung bräuchte man ein Mindestmaß von 100 Euro am Tag“, sagte Bernd Müssig, Mitglied des DAV-Strafrechtsausschusses. Erst 2020 wurde der Satz von 25 auf 75 Euro erhöht. „25 Euro waren eine Katastrophe, aber 75 reichen auch noch nicht.“ Möglichkeiten, an schief gelaufenen Verfahren Beteiligte wie Staatsanwälte oder Richter zu belangen, sieht Müssig kaum. „So bitter es ist: Recht wird von Menschen gemacht und Menschen machen Fehler.“