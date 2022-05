Genuss-Tour an der Isar: 14 Tipps zum idyllischen Einkehren

Von: Andrea Stinglwagner

Das Gasthaus zur Mühle lädt zum Verweilen an der Isar ein. © Achim Schmidt

Der Sommer steht vor der Tür, die Biergärten öffnen ihre Tore wieder. Hier gibt‘s 14 Tipps für Wirtshäuser, die sich richtig lohnen.

München - Sonne und angenehme Temperaturen: Die Meteorologen versprechen uns Traumwetter für die kommenden Tage und Wochen. Passt perfekt für einen Ausflug, gemeinsam mit der Familie – zum Beispiel in einen Biergarten an der Isar. Wir hätten da ein paar Tipps: 14 Wirtshäuser direkt am Fluss, die zum perfekten Sommerausflug einladen – und alle ihre Besonderheiten haben: vom Riesen-Spielplatz, dem Bootsverleih bis hin zur Livemusik in München. Also: Suchen Sie sich Ihr Ziel aus.

1. Gasthaus zum Bruckenfischer: Idyllisch zwischen Isar und Isarkanal nahe dem Kloster Schäftlarn gelegen, ist dieser herrliche Biergarten für seine gute Küche bekannt (Küchenchef Ronny Leupold ist leidenschaftlicher Angler, was sich in der großen Fischkarte niederschlägt). Übrigens: Auch Kajak- und Schlauchboot-Fahrer können am Kiesbett anlegen und bequem hinauf zum Biergarten wandern. Aber bitte T-Shirt anziehen.



Adresse: Dürnstein 1, 82544 Egling, Telefon 0 81 78/36 35, Webseite: www.bruckenfischer.com. Donnerstag ist eigentlich Ruhetag – aber an Himmelfahrt ist natürlich geöffnet.

2. Gasthaus zur Mühle: Einkehren nach einer Floßfahrt? Versteckt und urgemütlich ist dieser Biergarten – eine der letzten altbayerischen Wirtschaften südlich von München (erste urkundliche Erwähnung 1007). Das Besondere: Er liegt direkt an der längsten Floßrutschn Europas.



Adresse: Mühltal 10, 82064 Straßlach, Tel. 0 81 78/36 30, gasthausmuehle@t-online.de, Webseite: gasthausmuehle.de. Von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

3. Ronnies Kiosk: Ein echter Geheimtipp für Radler: Der Kiosk liegt direkt am Isarufer – und ist perfekt für einen Zwischenstopp.



Adresse: Isarwerkkanal, 82049 Pullach, direkt an der Großhesseloher Brücke. Die Öffnungszeiten? Immer bei schönem Wetter, so die Info.



Ronnie‘s Kiosk ist ein beliebtes Ausflugsziel. © Achim Schmidt

4. Muffat-Biergarten: Die Lage des kleinen, versteckten Biergartens ist einmalig: Am 70 Kilometer langen Isarfahrradweg (von Wolfratshausen bis Freising) im Grünen – direkt neben dem Muffatwerk. Für Radler gibt’s genügend Radlständer, für die Kleinsten Sandkasten & Co.



Adresse: Zellstraße 4, 81667 München, erreichbar mit der S-Bahn Rosenheimer Platz oder Isartor, Straßenbahn Linie 16 oder 15/25, Webseite: muffatwerk.de. Bei schönem Wetter täglich geöffnet, sonn- und feiertags ab 11 Uhr.

5. Villa Floßlände: Einzigartiges Ambiente bietet die Villa Floßlände mit ihrer wunderschönen Isarterrasse – eigentlich ein kleiner Isar-Mühlbach, der übrigens auch das Maria-Einsiedl-Bad mit Wasser speist. Ein kulinarischer Tipp: Es gibt viele leckere Gerichte direkt vom Grill.

Adresse: Zentralländstraße 30, villa-flosslaende@outlook.de, Tel. 01 76/64 12 79 56, Webseite: villa-flosslaende.com. Geöffnet bei schönem Wetter immer dienstags bis sonntags – von 11.30 bis 22 Uhr.

6. Waldwirtschaft: Wer den Weg vom Ufer hinauf zur Waldwirtschaft am Isarhang geschafft hat, wird mit Stimmung und guter Musik belohnt. Und zwar mit sanftem Jazz im Hintergrund. Auch Kinder haben hier viel Platz zum Toben und Spielen.

Adresse: Georg-Kalb-Straße 3, 82049 Pullach, Tel. 089/74 99 40 43, info@waldwirtschaft.de, Webseite: waldwirtschaft.de. Der Biergarten ist bei schönem Wetter täglich von 10 bis 22.30 Uhr geöffnet.

7. Seewirtschaft Poschinger Weiher: Hier lässt sich direkt am Wasser Kraft tanken: Der Biergarten vor der nordöstlichen Stadtgrenze besticht durch seine Nähe zum Weiher, in dem man wegen dessen warmer Temperatur schon gut baden kann. Die Speisen sind nicht abgehoben – aber gut.

Adresse: Am Poschinger Weiher 50, 85774 Unterföhring, info@seewirtschaft-ufg.de, Tel. 089/95 00 16 06, Webseite: seewirtschaft-ufg.de. Täglich ab 11 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet.

Frische Seeluft mit inklusive gibt es bei der Seewirtschaft am Poschinger Weiher. © Achim Schmidt

8. St. Emmeramsmühle: Nach der Generalsanierung ist die „Mühle“ nicht nur technisch auf dem neuesten Stand, es gibt auch einen neuen schicken Barbereich. Der gehobene Biergarten ist für bestes Essen bekannt.

Adresse: St. Emmeram 41, 81925 München, Tel. 089/95 39 71, info@emmeramsmuele.de, Webseite: emmeramsmuehle.de. Täglich von 11 bis 1 Uhr geöffnet, Küche von 11.30 bis 21.30 Uhr.

9. Aumeister: Der Klassiker unter den Münchner Biergärten im Englischen Garten ist perfekt für heiße Tage. Unter den jungen Kastanienbäumen locken genug schattige Platzerl. Am Vatertag gibt’s Aumeister Livemusik im Biergarten mit Alois Altmann & seinen Isarspatzen ab 11 Uhr.

Adresse: Sondermeier Straße 1, 80939 München, Tel. 089/18 93 14 20, aumeister@aumeister.de Der Biergarten öffnet tagesaktuell bei schönem Wetter und warmen Temperaturen. Infos täglich auf www.aumeister.de.

10. Mini-Hofbräuhaus: Ein Geheimtipp für Hunde-Besitzer: Versteckt im nördlichen Englischen Garten liegt das Mini-Hofbräuhaus. Essen kommt frisch vom Grill.

Adresse: Mit der U6 bis zum Nordfriedhof, dann kleiner Fußmarsch, am Ende der Gyßlingstraße am Hinweisschild links abbiegen. Gyßlingstraße, 80805 München, 089/36 10 08 80, Webseite: englischer-garten-muenchen-infos.de. Täglich ab 8 Uhr geöffnet.

11. Gasthaus Aujäger: Sie wollen sportlich unterwegs sein? In diesem kleinen, wunderschönen Biergarten sind Aktive gut aufgehoben. Wanderwege in das Naturschutzgebiet Pupplinger Au und der Via-Bavarica-Tyrolensis-Radlweg führen direkt am Haus vorbei. Am Vatertag gibt es ab 14 Uhr Rock’n’Roll live.

Adresse: Austraße 4, 82544 Puppling, info@aujaeger-puppling.de, 0 81 71/7 85 56, Webseite: aujaeger-puppling.de. Montag und Dienstag Ruhetag.

12. Klosterbräustüberl Schäftlarn: Direkt gegenüber dem Benediktiner-Kloster liegt der Landgasthof mit Biergarten – eine wunderschöne Kulisse, vor dem das hervorragende Essen (mit fairen Preisen) besonders gut schmeckt. Zu empfehlen: Angusrindfleisch von „handgestreichelten“ Rindern aus eigener Zucht.

Adresse: Kloster Schäftlarn 16, 82067 Ebenhausen, Tel. 0 81 78/36 94, Webseite: klosterbraeustueberl-schaeftlarn.de. Montags bis sonntags von 10 bis 22 Uhr geöffnet, warme Küche von 11.30 bis 21 Uhr.

13. Chinesischer Turm: Die Touristen lieben den Biergarten am Chinesischen Turm. Die Münchner wissen auch: Hier gibt‘s die guten Steckerlfische von der Fischer Vroni.

Adresse: Englischer Garten 3, München, 089/38 38 73 27, info@chinaturm.de, Webseite: chinaturm.de Bei guten Wetter geöffnet, montags ab 11, sonntags ab 10 Uhr.

Der berühmte Steckerlfisch am Chinesischen Turm. © Achim Schmidt

14. Seehaus: Mitten in der Stadt am See: Ein Klassiker unter den Biergärten – hier lässt sich der Sommer stilvoll genießen. Wer mag, kann sich ein Tret- oder Ruderboot mieten (Tel. 089/33 83 53) und über den Kleinhesseloher See schippern. Kleinhesselohe 3, 089/3 81 61 30, seehaus@kuffler.de, Webseite: kuffler.de. Bei gutem Wetter ab 11.30 Uhr geöffnet.