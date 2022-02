„Die Müllabfuhr rammte meinen Maserati“: Münchner fechtet jahrelangen Kampf gegen die Versicherung aus

Von: Andreas Thieme

Gregorios Natsis (41) klagte, weil ein privates Müllunternehmen sein Auto beschädigt hat. © Sigi Jantz

Der Münchner Gregorios Natsis (41) kaufte sich einen gebrauchten Maserati. Doch am selben Tag rammte ihn ein Müllwagen - der Fall landete vor Gericht.

München - Ein echtes Schmuckstück hatte sich Gregorios Natsis (41) zugelegt: Für seinen gebrauchten Maserati GranTurismo (439 PS) zahlte der Gastronom rund 35.000 Euro. „Ich holte den Wagen ab und stellte ihn dann abends vor das Haus“, erzählt er. Doch noch in derselben Nacht kam es zu einem folgenschweren Unfall: Ein Müllwagen passte in Haidhausen* nicht auf und rammte den Luxussportwagen.

„Unfassbar“, sagt Natsis. „Ich hatte das Auto nicht mal einen Tag und schon war es beschädigt.“ Die linke Flanke des Maserati hatte der Müllwagen schwer zugesetzt. Immerhin: Der Verursacher rief selbst die Polizei* - doch später verstrickte sich der Müllmann dann in Widersprüche. „Leider wollte die Versicherung nicht zahlen“, sagt Natsis. Ihm wurde sogar Manipulation unterstellt.

Es blieb nur noch der Rechtsweg. Am 19. Februar 2020 reichte der Gastronom über seinen Anwalt Albert Cermak Klage beim Landgericht in München* ein. Insgesamt 18.410,17 Euro weist ein Gutachten als Reparaturkosten aus. Dazu kommt eine Wertminderung in Höhe von 1400 Euro an dem Sportwagen.

München: Versicherung warf dem Autobesitzer Manipulation vor - doch vor Gericht bekam er Recht

„Das schriftliche Vorverfahren war Mitte Juni 2020 beendet“, sagt Cermak. Doch dann passierte mehr als zehn Monate lang einfach nichts! „Wegen Nichtbesetzung einer vakanter Richterstelle verfügte das Landgericht München I erst am 23.04.2021, dass die mündliche Verhandlung am 28.09.2021 stattfinden soll“, berichtet Cermak.

Albert Cermak, Fachanwalt für Verkehrsrecht, hat den Prozess für den Besitzer geführt © SIGI JANTZ

Seit dem Unfall Anfang Dezember 2019 waren da mehr als 21 Monate vergangen. Der Grund: Richtermangel! 120 neue Stellen will Justizminister Georg Eisenreich schaffen - laut Richterverein reicht das aber nicht*. Seinen Prozess hat Gregorios Natsis inzwischen gewonnen. „Ich ärgere mich trotzdem, dass es so lange gedauert hat. Wenn man falsch parkt, kommt der Strafzettel ja auch sofort.“ (thi) *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA