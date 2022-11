Gerichtsprozess: Mann (45) nimmt Flüchtlinge auf - Vermieter „wollten das zu keinem Zeitpunkt“

Von: Andreas Daschner, Phillip Plesch

Der 45-Jährige hat Flüchtlinge aufgenommen und kämpft nun vor Gericht. © SIGI JANTZ

Darf ein Mieter gegen den Willen der Vermieter Kriegsflüchtlinge in seinem Haus aufnehmen? Um diese Frage ging es am Freitag vor dem Amtsgericht München.

Er wollte etwas Gutes tun – und stand deswegen am Freitag vor Gericht. Reinhard P. (Name geändert) hatte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Seine Vermieter möchten das nicht. Nun muss das Gericht entscheiden, ob rein humanitäre Gründe ein berechtigtes Interesse darstellen.

Konkret: Der 45-Jährige, der nach dem Tod seiner Frau mit seinen zwei Kindern in einem großen Haus in Gräfelfing (Landkreis München) zur Miete lebt, hatte Mitte März zwei Ukrainerinnen aufgenommen. Die 74-Jährige und ihre 15-jährige Enkelin leben seither in der Dachgeschosswohnung des Hauses.

Die Vermieter aber wollen dies unterbinden. „Wir haben die Flüchtlinge nie akzeptiert. Wir wollten das zu keinem Zeitpunkt“, betonte die Frau, die das Haus gemeinsam mit ihrem Partner und der Schwiegermutter vermietet und im Nachbarhaus wohnt. „Wir sind in einer so gut situierten Gemeinde, es gibt ja die Gemeinschaftsunterkünfte für die Ukrainer, wo sie untergebracht sind, wo sie unter ihresgleichen sind.“

Die Frage vor Gericht: Besteht ein berechtigtes Interesse?

Zunächst seien die Vermieter einverstanden gewesen, dass Flüchtlinge für acht Wochen untergebracht werden. Die anfängliche Zustimmung für die Unterbringung in den ersten Wochen hätten sie nur erteilt, weil sie gewusst hätten, dass sie kurzzeitigen Besuch nicht untersagen dürften.

Die Rechtslage: „Wer einen Teil seines gemieteten Wohnraums untervermieten möchte oder wie in diesem Fall unentgeltlich Dritten überlassen will, braucht die Zustimmung der Vermieter“, teilt der DMB Mieterverein München mit. Wenn sie ein „berechtigtes Interesse“ an der Überlassung nachvollziehbar begründen können, haben Mieter aber auch ein Recht auf diese Zustimmung.

Das Urteil soll im Dezember verkündet werden

In P.s Fall sieht der Mieterverein mehrere berechtigte Interessen: zum einen die humanitäre Hilfe. „P. möchte seinen Teil dazu beitragen, den unter dem Krieg leidenden Menschen zu helfen. Das müsste unserer Rechtsauffassung nach schon reichen, die Aufnahme dieser Menschen zu rechtfertigen“, sagt Volker Rastätter vom DMB Mieterverein München. „Bisher ist das aber nicht höchstrichterlich geklärt. Das wollen wir ändern und übernehmen deswegen die Prozesskosten.“ Der Mieterverein hofft, einen Präzedenzfall zu schaffen.

Darüber hinaus sei inzwischen eine starke persönliche Bindung zwischen den Familien entstanden. Die ältere Dame kümmert sich mit um P.s Kinder und den Familienhund und hilft im Haushalt. Der zweifache Vater organisierte für die Jugendliche, die durch den Krieg und den Tod der Mutter traumatisiert ist, psychologische Hilfe.

Doch vor dem Amtsgericht gab es zunächst noch keine Entscheidung: Erst am 20. Dezember soll es entweder mit einem Beweisbeschluss oder mit einem Endurteil weitergehen.