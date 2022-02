Nach dem Polizistenmord in der Pfalz: Münchner Polizisten gedenken ihrer Kollegen

Von: Helena Grillenberger

Schweigeminute der Polizei München für die getöteten Kollegen in der Pfalz. © Polizei München

Polizisten in ganz Deutschland haben am Freitag ihrer in der Pfalz getöteten Kollegen in einer Schweigeminute gedacht. Auch die Münchner Polizei nahm teil.

München - Bei einer Verkehrskontrolle sind vergangenen Montag bei Kusel in der Pfalz* eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Oberkommissar erschossen worden. Seit Dienstag sitzen zwei 32- und 38-jährige Saarländer wegen des Mordverdachts an den beiden Polizisten in Untersuchungshaft.

Zuvor sollen die beiden Polizeibeamten, Angaben aus Sicherheitskreisen zufolge, per Funk gemeldet haben, in einem Fahrzeug totes Wild gefunden zu haben. „Die schießen“, sollen sie später gemeldet haben.

Polizisten starben noch am Tatort

Der 29-jährige Polizist soll am Tatort mehrere Schüsse abgegeben haben. Dabei war am Montag aber zunächst noch unklar, ob es sich um Warnschüsse gehandelt habe. Seine Kollegin schoss offensichtlich nicht, ihre Waffe steckte beim Eintreffen der Kollegen noch im Holster.

Die 24-Jährige war nach Angaben der Polizei sofort tot. Zwar habe der Oberkommissar zunächst noch gelebt - als die Rettungskräfte eintrafen, sei er aber gestorben, berichtete ein Polizeisprecher. Beide Opfer stammten aus dem Saarland.

Die beiden Tatverdächtigen* wurden noch am selben Tag festgenommen. Bei den weiteren Ermittlungen wurden außerdem ein großes Waffenarsenal sowie tonnenweise verkaufsfertiges, tiefgefrorenes Fleisch sichergestellt, wie der Spiegel berichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Nach Mord an Polizisten: Bundesweite Schweigeminute

Bundesweit wurde um die beiden Polizisten getrauert. Mit einer Schweigeminute gedachten Polizeibeamte in ganz Deutschland am Freitag, 4. Februar, ihrer getöteten Kollegen. Auch die Münchner Polizei* beteiligte sich an der Schweigeminute. An mehreren Orten in der Stadt stand das Leben für eine Minute still. Auf Twitter teilte die Polizei München dazu ein einminütiges Video.

Schweigeminute in München: Ergreifende Szenen auf der Theresienwiese

In dem ergreifenden Video zu sehen: Die Münchner Polizisten, die in Stille ihrer getöteten Kollegen gedenken. Beamte mit gesenkten Köpfen vor dem Polizeipräsidium München. Die Reiterstaffel der Münchner Polizei. Die Theresienwiese, auf der unzählige Polizisten und Polizeiautos aneinandergereiht stehen. Alle mit eingeschaltetem Blaulicht, aber stumm. Das Video hat keinen Ton - eine Schweigeminute auch online. Zu dem Video posteten die Münchner Beamten: „Wir gedenken in Stille.“ *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA