Aktivisten erinnern mit Ghostbikes an Opfer und fordern für München: „Man muss sicher radfahren können“

Von: Nina Bautz

Für das Opfer des tödlichen Unfalls auf der Schwanthalerhöhe wurde jetzt ein Ghostbike aufgestellt. © Radentscheid München

Das Jahr ist noch jung. Trotzdem mussten die Aktiven vom Bündnis Radentscheid München und Freiwillige schon die traurige Pflicht übernehmen, das erste Münchner Ghostbike 2023 aufzustellen - in der Schrenkstraße im Westend.

Hier, wo schon wieder eine Radlerin an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben war. Die Frau (76) war dort von einem Kühltransporter angefahren worden, als sie an der Ampel wartete. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie einen Herzstillstand erlitt. Die Ärzte konnten ihr Leben nicht retten.

München: Über 20 weiße Fahrräder wurden bisher zum Gedenken an Unfallopfer aufgestellt

Über 20 weiße Fahrräder zum Gedenken und Mahnen haben die rund 15 Freiwilligen seit 2017 in München aufgestellt. Sie nennen sie „Ghostbikes“, also „Geister-Räder“. Die Helfer platzieren die lackierten, mit einem Schild und Blumen versehenen Räder am Unglücksort, die Stadt duldet das. Paten achten auf die Instandhaltung der Gedenkstellen. Denn: „Es kommt vor, dass diese absichtlich beschädigt oder sogar gestohlen werden“, sagt eine der Helferinnen, Katharina Horn.

Der tödliche Rad-Unfall auf der Schwanthalerhöhe. © Berufsfeuerwehr München

Allein Im Jahr 2021 sind 15 Menschen in Stadt und Landkreis im Verkehr zu Tode gekommen - fünf davon Radfahrer, führen die Aktivisten an. Die Zahlen für 2022 hat die Polizei noch nicht veröffentlicht.

Tragische Chronik: Viele Radfahrer sterben auf Münchens Straßen

Die Leute vom Radentscheid fordern Veränderungen - auf den Straßen und in den Köpfen. „Man muss sicher radfahren können“, sagt Horn. Es dürfe etwa nicht sein, dass Lkw- und Autofahrer so oft abgelenkt seien. „Auch der Handy-Gebrauch muss besser kontrolliert werden.“ Außerdem pocht die Gruppe auf mehr Blitzer.

Damit es auf der Karte, die die Unfallstellen verzeichnet, keine neuen Einträge mehr geben muss. (Nina Bautz)

30. Juni 2020: Ein 87-jähriger Radler wird von einem Auto erfasst und stirbt an den Kopfverletzungen.



20. Juli 2018: Ein Radfahrer (23) wird an der Schleißheimer Straße von einem linksabbiegenden Lkw überrollt.



7. Mai 2018: Die 9-jährige Loreeley wird auf dem Schulweg an der Moosacher von einem Laster überfahren.

11. September 2013: Ein LKW übersieht beim Abbiegen an der Tunnelauffahrt Petuelring Radlerin Beatrix (53).



28. September 2016: Die 30-jährige Silvia wird an ihrem Geburtstag in der Lasallestraße vom LKW überfahren.



25. Juni 2015: Ein LKW ohne Abbiegeassistent überfährt einen 82-jähriger Radfahrer an der Moosburger Straße.



13. Juli 2018: In der Maria-Ward-Straße überrollt ein rückwärtsfahrender Laster einen 72-Jährigen.



30. Juli 2015: Eine 69-Jährige stirbt nach der Kollision mit einem abbiegenden Lkw an der Donnersbergerbrücke.



1. November 2020: Ein Auto missachtet eine rote Ampel und überfährt an der Marsstraße einen Radler (29).



25. Januar 2023: Tödlicher Radunfall in der Schrenkstraße.



4. Juni 2014: Ein Autofahrer übersieht am Westpark einen Radler (47).



30. September 2019: Pia (32) stirbt nach einem Lkw-Unfall am Hauptbahnhof.



28. Juli 2021: Ein 47-Jähriger und seine Tochter (2) verletzen sich bei einem Unfall mit einem Auto am Franz-Josef-Strauß-Ring, der Vater stirbt später.



16. September 2022: Ein 25-jähriger Radler stirbt am Lenbachplatz.



24. Januar 2022: In der Sonnenstraße stirbt eine Radfahrerin (59).



20. Mai 2019: Ein 11-jähriger Schüler stirbt bei einem Unfall mit einem Lkw in der Corneliusstraße/ Ecke Erhardstraße.



13. Juli 2016: Ein 19-Jähriger verliert am Nockherberg die Kontrolle über sein Auto und erfasst einen Radler (75).



9. August 2017: Silvia (51) wird in der Regerstraße vom Lkw überrollt.



19. März 2020: Beim Einparken in der Kuglerstraße bringt ein Auto einen Radler (89) zu Fall. Dieser stirbt später an den Kopfverletzungen.

18. Februar 2019: Ein Pkw rammt eine 77-Jährige in der Quiddestraße.

24. August 2018: Ein links abbiegender MVG-Bus erfasst eine Radlerin (62) in der Fritz-Erler-Straße.

3. Januar 2018: Ein 78-Jähriger stirbt nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Heinrich-Lübke-Straße.

27. Oktober 2017: In der Hofmannstraße wird eine 76-Jährige vom Lkw überrollt und mitgeschleift.

