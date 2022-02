Giesing: Eine Wand für die Löwen - Kacheln in 1860-Farben sollen Neubau-Block zieren

Von: Carmen Ick-Dietl

In hellen Blau- und Grautönen soll der markante Bau an der Martin-Luther-Straße erstrahlen. © Achim Schmidt / Agentur Sauerbruch Hutton

Giesing wird noch ein Stück blauer. Die Fasssade eines markanten Gebäudes an der Martin-Luther-Straße wird künftig in den Farben des TSV 1860 erstrahlen.

München - Ein Gebäude mit einer blau-weiß-grauen Fassade – wo würde es in München besser hinpassen als auf Giesings Höhen? Direkt an der Martin-Luther-Straße, dem Weg zwischen Isar und Grünwalder Stadion, soll der Neubau mit der TSV 1860-Anmutung platziert werden. Wände für die Löwen-Fans!

Das Farbkonzept habe er gewählt, „weil rundrum schon viel Rot da ist an den Kirchen und Backsteingebäuden sowie durch die Streetart gegenüber“, erläutert Professor Matthias Sauerbruch vom Berliner Architekturbüro Sauerbruch Hutton bei der jüngsten Sitzung der Stadtgestaltungskommission.



„Blau wird in Giesing auch lieber gesehen als Rot“

Sauerbruch war zuletzt ebenfalls hier Mitglied, ist in München bekannt durch das Museum Brandhorst und das ADAC-Hochhaus. „Blau wird in Giesing auch lieber gesehen als Rot“, meint Doris Grabner, Kommissionsmitglied und Freisinger Landschaftsarchitektin, schmunzelnd.



Insgesamt sei es ein sehr origineller Entwurf, darin sind sich die Fachleute einig. Die wild gemusterte Fassade geht in das zum Teil zweigeschossige Dach über, damit wirkt das ganze Haus wie eine Skulptur. Die Verkleidung soll in Keramik ausgeführt werden, weil die sich mehr oder weniger selbst reinige, während Putzfassaden an so einer stark befahrenen Straße stark verschmutzen, wie Sauerbruch ausführt. Zudem nimmt der Neubau „die Dynamik des Berges“ auf, wird also absichtlich mit einem ansteigenden Knick gebaut. „Es könnte ein neuer Aspekt fürs Viertel werden“, so BA-Chefin Carmen Dullinger-Oswald (Grüne) begeistert.



„Es ist noch eine Menge Feinarbeit an den Fassaden und Details nötig“

Insgesamt sind es drei Grundstücke zwischen Weinbauern- und Zehentbauernstraße, auf denen der Investor Euroboden den sechsgeschossigen Bau mit 50 Wohnungen und sechs Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss plant.



Diskutiert wird darüber, ob beim Garten auf dem Dach noch eine Glasbrüstung als „Krönchen" aufgesetzt und wie der Anschluss zum Nachbarhaus gestaltet werden sollte. „Es ist noch eine Menge Feinarbeit an den Fassaden und Details nötig", erklärt Sauerbruch, der den vorgeschalteten Architektenwettbewerb gewonnen hatte. C. Ick-Dietl