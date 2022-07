Denkmal-Skandal in Giesing: Illegaler Abriss von Uhrmacherhäusl - Saftige Strafe für Besitzer

Von: Sascha Karowski

Das Uhrmacherhäusl war 2017 illegal abgerissen worden. © Sigi Jantz

Im Jahr 2017 wurde das denkmalgeschützte Uhrmacherhäusl in Giesing illegal abgerissen. Nun erwartet den Besitzer eine saftige Strafe: Er muss über 100.000 € blechen.

München - Für den illegalen Abriss des denkmalgeschützten Münchner Uhrmacherhäusls ist Käufer Andreas S., zu einer Geldstrafe von 132 500 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht verhängte am Freitag 250 Tagessätze zu je 530 Euro wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Nötigung.

München: Illegaler Abriss von Uhrmacherhäusl - Besitzer muss über 100.000 Euro Strafe zahlen

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er einen Bauunternehmer damit beauftragte, das Haus 2017 mit einem Bagger absichtlich zu zerstören, damit es danach abgerissen werden kann. Auch den Vorwurf der Nötigung sah das Gericht bestätigt. Laut Anklage soll Andreas S. die Mieter des Uhrmacherhäusls rausgeekelt haben. Der Bauunternehmer wurde wegen Beihilfe zur gemeinschädlichen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 110 Tagessätzen zu 40 Euro verurteilt.

„Nachdem der Eigentümer des Uhrmacherhäusls schon zum Wiederaufbau verdonnert wurde, hat das Amtsgericht München jetzt auch festgestellt, dass er sich wegen Nötigung und Sachbeschädigung strafbar gemacht hat“, sagte OB Dieter Reiter am Freitag. Über die Höhe der Strafe könne man streiten. „Wer aber Mieter rausekelt und denkmalgeschützte Häuser illegal abreißt, kommt damit nicht durch.“ Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) erhofft sich von dem Urteil zwei Signale.

Andreas S. ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden. © Sigi Jantz

„Erstens: Wer in unserer Stadt so dreist mit Mietern umgeht, bekommt es mit der Justiz zu tun. Und zweitens: Die illegale Beseitigung von denkmalgeschützten Gebäuden ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein schwerer Eingriff in das historische Erbe unserer Stadt."