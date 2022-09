Die Rückkehr der Klima-Kämpfer: Tausende Münchner protestieren für Klimagerechtigkeit

Von: Julian Limmer

Am Freitag versammelten sich München bis zu 10.000 Menschen, um gemeinsam mit Fridays for Future auf dem Globalen Klimastreik für Klimagerechtigkeit zu kämpfen. © IMAGO/Lukas Schulz / lukas.studio

Die Aktivisten von Fridays For Future riefen am Freitag zum globalen Klimastreik auf. Tausende Menschen folgten dem Aufruf in München, um gemeinsam zu protestieren.

München - Sie sind wieder auf der Straße: Nach dem Hitzesommer, weltweiten Dürren und Überschwemmungen haben sich die Aktivsten von Fridays for Future gestern vor dem Königsplatz zum globalen Klimastreik zurückgemeldet. In der Spitze sind laut Polizei 6.000 Menschen in München dem Protestaufruf gefolgt. Fridays for Future selbst sprach von 10.000 Teilnehmern. Zwischen Königsplatz und Augustenstraße bildete sich auf der Brienner Straße ein langer Protestzug. Nach einigen Reden zogen die Streikenden dann Richtung Odeonsplatz und Ludwigstraße weiter. Auch in anderen bayerischen Städten gingen Schüler und junge Menschen auf die Straße.

Globaler Klimastreik auch in München: Mehr als 6.000 Menschen auf der Straße

Es ist das große Comeback der Klima-Kämpfer. Seit dem Ausbruch von Corona wirkte die Bewegung fast wie eingeschlafen. Heuer im März sorgten die Klimaaktivisten in München dann mit einer großen Plakataktion am Königsplatz für Aufmerksamkeit, auch zum G7-Gipfel gab es einen größeren Protest in München, dazwischen blieb es jedoch relativ still.

„Es gibt keinen Planeten B“ hatte eine Teilnehmerin am Freitag in München auf ihrem Protestplakat stehen. © IMAGO/Lukas Schulz / lukas.studio

Doch wie sehen das die Aktivisten selbst? „Der Eindruck trügt. Die gesamte Klimabewegung ist laut und stark, und wir werden es auch bleiben, bis wir unsere Ziele erreichen“, sagt Aktivistin Elisabeth B. (16). Immer noch ginge die Bewegung Fridays for Future mindestens jeden ersten Freitag im Monat in München auf die Straße. Nur: Durch Krieg, Inflation und Energiekrise sei das öffentliche Interesse an den Demos zurückgegangen, findet sie. Deshalb übt Klimaaktivistin Luisa Neubauer auch scharfe Kritik an Kanzler Scholz und der Ampelkoalition.

Klimastreik in München: „Dürfen das Klima nicht hinten anstellen“

Das zeigt sich auch daran, dass sich sogar zu globalen Streiks wie gestern nicht mehr so viele Menschen mobilisieren lassen wie vor der Pandemie: So demonstrierten im September 2019 noch rund 40.000 Menschen mit Fridays for Future in München – von diesen Zahlen war die gestrige Aktion noch weit entfernt.

Dennoch sei es gerade jetzt wichtig, den Klimawandel nicht aus den Augen zu verlieren, findet FFF-Sprecherin Ronja Hofmann (19): „Wir dürfen die Krisen nicht gegeneinander ausspielen – und das Klima hinten anstellen.“ Auch dagegen wollten sie gestern ein Zeichen setzen. Konkret fordert die Bewegung unter anderem von der Bundesregierung ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für mehr Klimaschutz. Für dieses Ziel will Fridays for Future in München weiter auf die Straße gehen. Hofmann sagt: „Wir streiken, bis ihr handelt. Dem bleiben wir treu!“