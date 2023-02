Grapscher auf freiem Fuß: Täter belästigt dauernd Frauen in München, aber die Polizei ist machtlos

Von: Nadja Hoffmann

Immer wieder ist die Polizei in München im Einsatz, weil ein 25-Jähriger Frauen sexuell belästigt. © Rolf Poss via www.imago-images.de

Mit sexuellen Übergriffen belästigt ein 25-Jähriger wiederholt Frauen in München. Die Polizei nimmt immer wieder Anzeigen gegen den Mann auf. Frei herumlaufen darf der Täter aber weiterhin.

Er verstößt ständig gegen das Gesetz, hat zuletzt zwei Frauen sexuell belästigt. Trotzdem bleibt ein 25-Jähriger nach Angaben der Polizei auf freiem Fuß. Gegen ihn könne man rechtlich nicht weiter vorgehen, heißt es aus dem Präsidium.

München: Täter war bei Anzeigenaufnahme so aggressiv, dass er kurzfristig in Sicherheitsgewahrsam kam

Was das bedeutet, haben zwei Frauen zu spüren bekommen, die sich von dem Mann anfassen lassen mussten. So geschehen am Donnerstag um 17.45 Uhr am U-Bahnsteig am Ostbahnhof: Dort packte der Täter eine 75-Jährige von hinten und griff ihr an die Brust. Die Seniorin alarmierte die Polizei, die den 25-Jährigen am Heimeranplatz fand. Bei der Anzeigenaufnahme ging der Täter die Beamten derart aggressiv an, dass er für kurze Zeit in Sicherheitsgewahrsam genommen wurde.

Doch schon am nächsten Tag folgte der nächste sexuelle Übergriff. Opfer war diesmal eine Supermarkt-Kundin an der Theatinerstraße. Auch ihr griff der 25-Jährige an den Busen.

Der Mann war bereits öfter mit solchen Taten aufgefallen. Insgesamt gibt es 70 Einträge ins Polizeiregister - auch wegen Körperverletzung, Beleidigungen und Drogen. (nah)

