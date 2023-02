Zerstörte Zigarettenautomaten im Landkreis München führen zu Großfahndung - Täter weiter auf der Flucht

Von: Phillip Plesch

Am S-Bahnhof Heimstetten kam es zu einem großen Polizeieinsatz. © Gerald Förtsch

Zwei zerstörte Zigarettenautomaten haben Unbekannte am frühen Montagmorgen zurückgelassen. Der Inhalt fehlt. Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein paar Münzen lagen noch vereinzelt im Gras. Das waren die letzten Spuren eines spektakulären Diebstahls. Unbekannte haben am Montag in den frühen Morgenstunden Zigarettenautomaten an den S-Bahnhöfen Heimstetten und Dornach im Landkreis München geknackt - und sich anschließend mit Bargeld und Zigaretten aus dem Staub gemacht. Eine großangelegte Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Einen lauten Knall am Bahnhof Heimstetten hatten gegen 5 Uhr mehreren Zeugen gemeldet. Zudem hatten sie vier dunkel gekleidete Menschen mit Sporttaschen Richtung Parkplatz laufen sehen. So berichtet es die Münchner Polizei. Als die Beamten zum Tatort kamen, fanden sie einen völlig zerstörten Zigarettenautomaten. War er gesprengt worden? Genau ist das noch nicht geklärt. Der Inhalt fehlte auf jeden Fall. Mit 17 Streifen, einem Hubschrauber und einem Polizeihund wurde nach den Tätern gefahndet - erfolglos.

Genaue Schadenshöhe noch unklar, Polizei ermittelt

Noch während die Fahndung lief, meldete ein Anwohner einen weiteren kaputten Zigarettenautomaten. Und zwar in der Dornacher Bahnhofstraße. Der muss irgendwann zwischen Sonntagabend und Montagfrüh zerstört worden sein. An beiden Tatorten sicherten die Ermittler Spuren.

Zur genauen Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Sie geht nun der Frage nach: Um wen handelt es sich bei den unbekannten Automatendieben? Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter Tel.: 089/ 29 100 bei den Beamten melden. Ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen scheint offensichtlich. Vergleichbare Vorfälle im Münchner Osten sind der Polizei nicht bekannt.