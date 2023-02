Die große Nacht für Football-Fans - hier gibt´s in München Public Viewing

Im Backstage kommen die Football-Fans zusammen, um den Super Bowl zu verfolgen. © Backstage

In der Nacht auf Montag steigt in den USA der Super Bowl. Auch in München kommen viele Football-Fans zusammen, um das Spiel gemeinsam zu verfolgen. Hier eine Übersicht, wo das geht.

Es ist das größte Einzelsportereignis der Welt! In der Nacht auf Montag (0.30 Uhr deutscher Zeit) steigt in den USA, genauer gesagt in Glendale, Arizona, die 57. Ausgabe des Super Bowl. Gesucht wird der Champion der NFL, der amerikanischen Football-Liga. Die Kansas City Chiefs um MVP Patrick Mahomes treffen auf die Philadelphia Eagles. Nicht nur in Nordamerika herrscht Ausnahmezustand, weltweit findet das Event große Beachtung. Die Welle der Begeisterung ist in den vergangenen Jahren mehr und mehr nach München geschwappt. Auch heuer gibt es wieder zahlreiche Super Bowl-Partys in der Stadt. Hier eine Übersicht mit einigen Beispielen:

Die größte Veranstaltung steigt im Münchner Audi Dome. Die Crew von ProSieben und ran um Carsten Spengemann, Roman Motzkus, Volker Schenk und Andreas Nommensen lädt zum gemeinsamen Schauen. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr, das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Den ganzen Abend wird es verschiedene Aktionen geben. Zudem wird die Show im Audi Dome ab 20.15 Uhr Teil der Vorberichterstattung auf ProSieben Maxx sein. Tickets gibt es ab 29 Euro in drei unterschiedlichen Kategorien.

Der Quarterback der Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, gibt seinen Teamkollegen auf dem Spielfeld ein Zeichen. © Ed Zurga/AP/dpa

Public Viewing zum Super Bowl gibt es auch im Werksviertel-Mitte. Erstmals steigt die Party im Werk7 Theater. Neben klassischem amerikanischem Essen gibt es verschiedene Gewinnspiele und ein unterhaltsames Bühnenprogramm. Einlass ist ab 19 Uhr, Tickets kosten pro Person 25,90 Euro.

Amerikanisches Flair im Hard Rock Café und im Marriott Hotel

Eine beliebte Location zum gemeinsamen Mitfiebern ist das Backstage (Reitknechtstraße 6). Einlass ist ab 20.15 Uhr, der Eintritt ist frei. Für sechs Euro kann man einen Platz reservieren und bekommt ein Freigetränk. Imbiss und Bar sind für die Besucher geöffnet.

Football schauen mit Kino-Feeling! Das ultimative Erlebnis auf der Riesenleinwand gibt es im Mathäser Filmpalast (Bayerstraße 3-5). Die Übertragung beginnt um 22.50 Uhr, Tickets gibt´s ab acht Euro.

Besser als im Hard Rock Café (Platzl 1) kann das amerikanische Flair in München wohl nicht sein. Ab 22 Uhr läuft hier die Party für das große Spiel. Für 55 Euro pro Person gibt es ein Buffet mit amerikanischem Fingerfood, ein Willkommensbier und unbegrenzt Filterkaffee (Tel.: 089/2429 490).

Amerikanisch geht´s auch in der Champions Sports Bar im Munich Marriott Hotel (Berliner Straße 93) zu. Für 39 Euro gibt´s ein „all you can eat“-Buffet und dazu natürlich Football satt (Tel.: 089/360 020).

Mehrere Kneipen sind schon ausgebucht

In diesem Jahr ist erstmals das Sax aus der Hans-Sachs-Straße mit einem Public Viewing dabei. „Wir zeigen gefühlt jedes Sport-Event, hatten viele Anfragen. Warum sollten wir dann nicht auch mal den Super Bowl ausprobieren?“, sagt der „im Viertel“ bekannte Barkeeper Caiel Harnischfeger. Bis zum Anpfiff soll es US-typische Speisen und Häppchen wie Nachos mit dreierlei Dips, Popcorn-Chicken, Chicken Wings und Pommes geben. Rund 200 Gäste passen ins Sax, der Eintritt ist frei (Tel.: 089/268 835).

Eine beliebte Anlaufstelle bei Sport-Events sind die Irish Pubs in der Stadt, das Kennedy´s (Sendlinger-Tor-Platz 11) und das Kilian´s (Frauenplatz 11). Das hat sich allerdings schon rumgesprochen. Für den Super Bowl sind alle Plätze reserviert. Man kann sein Glück natürlich spontan probieren, aber das kann eben auch schiefgehen (Tel.: 089/2421 9899).

Darüber hinaus läuft der Super Bowl freilich auch in zahlreichen Sport Bars in der Stadt. Zum Beispiel im Fairplay Saloon, Schellingstraße 128, Telefon 089/2421 4076 und in der Soleto Cafe Sportbar and more, Winzererstraße 88, Telefon 0151/4168 1408. Im Stadion an der Schleißheimer Straße sind bereits alle Plätze reserviert.