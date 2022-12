Mehr Münchner Bäche sollen an die Oberfläche: Neuer Antrag von Grünen und SPD

Von: Phillip Plesch

Mehr Bäche für München? Der Westermühlbach im Glockenbachviertel. © Klaus Haag

München könnte mehr Bäche bekommen. Nur ein kleiner Teil der Stadtbäche verläuft aktuell oberirdisch. SPD und Grüne wollen das ändern.

München – Die Stadtratsfraktionen von Grünen und SPD fordern, die Stadtbäche freizulegen. Demnach soll mit dem Westlichen Stadtgrabenbach in der Herzog-Wilhelm-Straße begonnen werden. „In München gibt es noch circa 175 Kilometer Bachläufe, früher waren es sogar 300 Kilometer“, heißt es in dem Antrag. „Doch leider ist nur ein kleiner Teil oberirdisch, ökologisch nicht beeinträchtigt und für die Bürger zugänglich.“ Bereits seit den 70er Jahren gibt es Bestrebungen, die Bäche freizulegen – nachdem sie Modernisierungsmaßnahmen zum Opfer gefallen waren.

Lebensqualität soll durch Freilegung gesteigert werden

Im Haushalt 2023 sollen nun ausreichend Ressourcen, rund 133.000 Euro, eingeplant werden. Die Fraktionen fordern in Sachen Herzog-Wilhelm-Straße eine Bürgerbeteiligung. Die Lebensqualität und Attraktivität Münchens könnten durch die Freilegung nur gewinnen, so die Begründung. pp

