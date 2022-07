ALX-Zug entgleist bei Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof – Haltesignal überfahren

Von: Martina Lippl

Teilen

Ein ALX-Zug der Länderbahn ist auf Höhe der Hackerbrücke am Gleis 26 bei der Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof entgleist. © Bundespolizei

Ein ALX-Zug ist am Hauptbahnhof entgleist. Ein Wagen grub sich ins Gleisbett, ein weiterer sprang zur Hälfte von den Schienen. Der Zug mit acht Wagen war zum Glück leer.

München – Kurz vor 18 Uhr ist ein leerer ALX-Zug der Länderbahn am Montag (25. Juli) auf der Höhe der Hackerbrücke in München am Gleis 26 entgleist. Die gute Nachricht: „Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Reisenden im Zug; es gab keine Verletzten!“, teilt die Bundespolizei München mit. Der ALX-Zug mit acht Wagen war auf einer Rangierfahrt zum Abstellgleis als das Unglück passierte.

ALX-Zug entgleist am Hauptbahnhof – Zug fährt über Gleissperre trotz Schnellbremsung

Nach ersten Ermittlungen habe der Rangierbegleiter bei der Rangierfahrt auf dem Gleisvorfeld, „ein auf Halt gestelltes Lichtsperrsignal (Sh 0, Halt! Fahrverbot) zu spät erkannt“. Der Zug hätte der Bundespolizei zufolge noch nicht über die Gleissperre fahren dürfen. Der Triebfahrzeugführer habe eine Schnellbremsung eingeleitet, doch den rund 20 km/h fahrenden Zug nicht mehr rechtzeitig vor der Sperre zum Stehen bringen können.

„Zwei Wagen überfuhren die Gleissperre, wodurch zwei Wagen in etwa auf Höhe des östlichen Endes des S-Bahnhaltepunktes Hackerbrücke entgleisten. Der erste Wagen entgleiste vollständig und grub sich ins Gleisbett ein“, so die Bundespolizei. Der zweite Wagon sei etwa zur Hälfte von den Gleisen gesprungen. Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs aufgenommen.

Bahnunfall am Hauptbahnhof München: ALX-Zug entgleist auf Rangierfahrt

Am Gleisbett, am Signal, den Betonbahnschwellen sowie an zwei Wagen sei ein erheblicher Sachschaden entstanden. Der Schaden könne jedoch aktuell noch nicht beziffert werden. Erst nach der Bergung des ALX-Zugs könnten die Schäden am Gleisbett sowie die voraussichtliche Dauer der Reparaturarbeiten eingeschätzt werden.

Noch am Montagabend hat die Deutsche Bahn der Bundespolizei zufolge mit den Bergungsarbeiten des verunfallten Zuges begonnen. Für die Bergung des vollständig entgleisten Wagens wird nach erster Einschätzung von Verantwortlichen der Deutschen Bahn ein Bergezug benötigt, heißt es weiter. Die Bergung soll am Dienstagvormittag (26. Juli) fortgesetzt und wohl abgeschlossen werden.

ALX-Zug entgleist am Hauptbahnhof – Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel im Einsatz

Um Fotos aus der Luft von der Unglücksstelle zu machen, wurde ein Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim eingesetzt. „Der Vorfall ist sehr öffentlichkeitswirksam, da die Unfallstelle mit dem im Gleisbett festgefahrenem Wagen sowohl von der Hackerbrücke als auch vom Haltepunkt Hackerbrücke gut einsehbar ist.“ (ml)

Meterhohe Flammen im Nachthimmel: Wegen eines Großbrandes in München musste erst am Montagnacht eine Bahnstrecke gesperrt werden.

Bei Rangierarbeiten in München Pasing ist schon Anfang April ein Zug entgleist.