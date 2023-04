Fuhr sie mit Handy am Steuer? Prozess um „Let‘s-Dance“-Moderatorin: Victoria Swarovski in München vor Gericht

Von: Andreas Thieme

„Let‘s-Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski muss in München vor Gericht © Rolf Vennenbernd

Sie soll mit Handy am Ohr Auto gefahren sein: Deshalb kassierte Let‘s-Dance-Moderatorin Victoria Swarovski (29) einen Bußgeldbescheid, gegen den sie aber Einspruch eingelegt hat. Deshalb kommt es nun in München zum Prozess.

München - Freitagabends steht sie auf der ganz großen Bühne beim Fernsehsender RTL: Als Moderatorin hat es Victoria Swarovski (29) weit gebracht - aktuell begeistert sie Millionen Zuschauer bei der Tanzshow „Let‘s Dance“. Doch morgen hat die Österreicherin privat einen unangenehmen Termin: Sie muss zum Münchner Amtsgericht in der Nymphenburger Straße 16. Dort lautet das Motto: Prozess statt Parkett!

Der Hintergrund: Swarovski soll ein Verkehrsdelikt begangen haben. Nach Informationen unserer Redaktion soll die hübsche Moderatorin in München Auto gefahren sein und währenddessen ihr Handy benutzt haben. Das ist laut Straßenverkehrsordnung verboten - deshalb kassierte Victoria Swarovski einen Bußgeldbescheid vom Kreisverwaltungsreferat. Den Bescheid wollte sie aber nicht akzeptieren und legte Einspruch ein. Die Folge: Jetzt kommt es zum öffentlichen Prozess vor dem Münchner Amtsgericht.

München: RTL-Moderatorin Victoria Swarovski muss vor Gericht - Fuhr sie mit Handy am Steuer?

Ob sich Swarovski dort tatsächlich blicken lässt: unklar. Denn während die Gerichtsverhandlung im Strafjustizzentrum läuft, müsste die Moderatorin eigentlich längst für ihren Auftritt als Moderatorin am Freitagabend bei RTL proben. Dennoch wird die mutmaßliche Fahrt mit Handy am Steuer wohl Folgen haben: Laut Strafenkatalog in Flensburg droht ein Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei für die unerlaubte Fahrt mit Handy. Bei Gefährdung oder Unfallverursachung, steigt das potenzielle Bußgeld sogar auf 150 bis zu maximal 200 Euro an. In diesem Fall kämen zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot noch obendrauf.

Für Swarovski unangenehm - aber strafrechtlich nicht relevant, da es sich um ein Ordnungswidrigkeitenverfahren handelt. Ohnehin hat die Moderatorin gerade ihr privates Glück gefunden: Auf Instagram gab sie kürzlich die Beziehung zu Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (30) bekannt.