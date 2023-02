Um gefährliche Radstrecke an Isarhang zu entschärfen: Münchner Studenten reichen Vorschläge ein

Die geschwungene Konstruktion von Sophie Pichler ist 500 Meter lang. © TU München

Die Stadt München sucht nach einer Lösung für das Radweg-Problem am Harlachinger Berg. Studenten der TUM konnten nun nachhaltige Vorschläge aus Holz einreichen.

München – Wer jemals den Harlachinger Berg mit dem Fahrrad in Richtung Tierpark hinuntergefahren ist, der hat sich relativ sicher eine ungefährlichere Alternative gewünscht. Zwar ist der Fuß- und Radweg inzwischen verbreitert worden. Doch viel angenehmer und sicherer ist es dennoch nicht geworden, den 13 Prozent steilen Abhang unmittelbar neben der Autofahrbahn hinunterzukommen.

Münchner Studenten legen Alternativen für Radweg am Harlachinger Berg vor

Ideen für ungleich angenehmere Alternativen haben nun zwölf Studierende der Technischen Universität München (TUM) vorgelegt. Die angehenden Architekten und Bauingenieure legten im Rahmen des Projekts „Wood Cycle“ bei ihren Professoren Stephan Birk und Stefan Winter Entwürfe für eine Holzbrücke für Radfahrer und Rollstuhlfahrer vor, die vom Isarhang nördlich der Harlachinger Einkehr hinab führt zum Gasthaus Siebenbrunn.

Alle Arbeiten mussten den Naturschutz vor Ort berücksichtigen. Denn: Der 14 bis 17 Meter hohe Isarhang hinter dem Tierpark ist Flora-Fauna-Habitat-Gebiet und damit streng geschützt. Rampenbauwerke sind hier – wenn überhaupt – nur auf schmalen Stelzen möglich.

Nachhaltige Entwürfe: Spannende Lösungen für Radweg-Problem am Harlachinger Berg

Die Ergebnisse des Projekts sind so unterschiedlich wie spannend. So schlagen etwa Claudia Kalisch und Marieke Stritzke – inspiriert von der Großhesseloher Brücke – eine doppelstöckige Brücke mit sanft geneigter Rampe vor. Oben rauschen die Radfahrer durch, unten gehen geschützt vor Wind und Wetter die Fußgänger.

Eine elegante Schleife mit 500 Metern Länge hat Sophie Pichler im Sinn. Ihre sehr sanft geneigte Brücke macht über der Straße am Harlachinger Berg einen Schwenk nach Westen und führt dann über dem Zoo-Parkplatz hinunter. Extra: Eine Aussichtsplattform am westlichsten Punkt der Holzbrücke.

SPD und Grüne forderten bereits in 2021 sichere Radverbindung

Gleich ein ganzes Haus verbinden Jongwoo Jun und Patrick Fischer mit der Brücke in ihrem Entwurf. Am „Radlhaus Siebenbrunn“ führt der Radlweg in einem lang gezogenen Holzbau mit Satteldach, in dem Fahrradgaragen und Werkstätten unterkommen könnten. Optisch soll sich das Haus am benachbarten Gasthaus orientieren.

Zuletzt hatten die Stadtratsfraktionen von SPD und Grünen im November 2021 einen Antrag eingereicht, in dem sie eine sichere Radverbindung zwischen Harlaching und der Tierparkbrücke fordern. Nach Möglichkeit, so hieß es damals, solle die Stadtverwaltung mit der TU München kooperieren. (wö)