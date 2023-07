Beste Universitäten Deutschlands stehen in München – doch die Top-Ten der Welt belegen andere Länder

Das „QS World University Ranking“ listet die besten Universitäten der Welt auf. Mit der TU München und LMU sind zwei Universitäten Münchens im Ranking vertreten.

München – Eine große Ehre wurde der Technische Universität München und Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) zuteil. Das „QS World University Ranking“ vom Onlineportal Top Universities erstellte ein Ranking mit den besten Universitäten der Welt. Die zwei Münchener Institutionen landeten im Ranking weit oben und sicherten sich die Titel als Deutschlands beste Universitäten.

LMU und TU München: Universitäten der Landeshauptstadt die besten Deutschlands

Die Technische Universität München landete auf Platz 37 der besten Universitäten der Welt. Das Onlineportal schrieb über die TU München, dass sie „regelmäßig als eine der am bestbewerteten Universitäten im QS World University Rankings aufgeführt“ wird. Im Ranking steht die TU München einen Platz über dem Institut Polytechnique de Paris. Etwas besser hat die EPFL in Lausanne, Schweiz auf Platz 36 abgeschnitten.

Die Ludwig-Maximilians-Universität München ist auf dem Ranking auf Platz 54 zu finden. Über die LMU schrieb das Onlineportal, dass es „als eine der führenden akademischen und Forschungseinrichtungen Europas“ gilt. Die LMU schnitt besser als die University of Bristol auf Platz 55 ab, landete jedoch einen Platz unter der University of Amsterdam auf Platz 53 im Ranking. Die LMU und die TH München gelten damit laut dem Ranking als die besten deutschen Universitäten. Erst auf Platz 87 ist mit der Universität Heidelberg die nächste deutsche Universität zu finden.

MIT und Cambridge: Die besten Universitäten Europas und der Welt

Auf Platz eins im Ranking der besten Universitäten der Welt befindet sich das Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ingenieure der US-amerikanischen Universität forschen aktuell unter anderem an einer weichen, druckbaren und metallfreien Elektrode. Diese könnte in Herzschrittmachern eingesetzt werden.

Auf Platz zwei im weltweiten Ranking des Onlineportals und gleichzeitig auf Platz eins für Europa befindet sich die University of Cambridge. Sie ist älter als 800 Jahre. Stand Dezember 2022 studierten weit mehr als 24.000 Menschen an der britischen Universität.

Die Spitzenplätze im Ranking werden von britischen und amerikanischen Universitäten dominiert. Platz drei geht an die Universitiy of Oxford aus dem Vereinigten Königreich. Im Vorjahr reichte es nur für den vierten Platz. Das Onlineportal verleite an die britische Universität die Bestnote in den Kategorien „internationale Forschung“ und „akademische Reputation“.

Dieses Jahr landete auf Platz vier die Harvard University. Die weltbekannte Universität ergatterte allerdings den ersten Platz in der Kategorie „Chemie“. Damit zeichnete das Onlineportal die amerikanische Institution für den besten Chemie-Studiengang der Welt aus. Die Standford University aus dem US-Bundesstaat Kalifornien rundet die Top Fünf der besten Universitäten der Welt im Ranking ab. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie um zwei Plätze nach unten gerutscht. Laut eigenen Angaben sind zum jetzigen Zeitpunkt mehr als 9300 Standford-Studenten dabei, ihren Master zu machen oder Doktortitel zu erhalten.

Platz 1: Massachusetts Institute of Technology

Platz 2: University of Cambridge

Platz 3: Universitiy of Oxford

Platz 4: Harvard University

Platz 5: Standford University

Platz 6: Imperial College London

Platz 7: ETH Zürich

Platz 8: National University of Singapore

Platz 9: University College London

Platz 10: University of California, Berkeley

