München: Strikte Regeln für Bettler - nicht nur am Hauptbahnhof

Falscher Alarm am Hauptbahnhof: Große Warnung vor Bettlern - doch die sind ganz woanders

Von: Phillip Plesch

Der Hinweis im Bahnhof war ein Irrtum. © Bodmer

Die Deutsche Bahn warnte noch vor Kurzem auf einem LED-Bildschirm am Hauptbahnhof vor Bettelbanden. Doch von solchen Gruppen war in der Bahnhofshalle weit und breit nichts zu sehen.

München - Warum also dieser (Fehl-)Alarm? Laut Bahn-Sprecher werde die LED-Stele – genau wie Werbeflächen in allen weiteren deutschen Bahnhöfen – nicht von der DB selbst, sondern von einem anderen Unternehmen betrieben. „Dort kam es leider zu einem Fehler, sodass die besagte Anzeige irrtümlich in München* zu sehen war“, teilte der Bahnsprecher mit. Das Unternehmen reagierte prompt auf den Hinweis der tz. Mittlerweile wird der Hinweis nicht mehr angezeigt.

München: Fehlalarm am Hauptbahnhof vor Bettlern - Deutsche Bahn klärt auf

Ganz erledigt hat sich das Thema Betteln in der Stadt damit aber noch nicht. Denn ein Blick ins Umfeld des Hauptbahnhofs* zeigt: Im Bahnhofsviertel sind gerade jetzt wieder etliche Bettler unterwegs. Unternehmerin Kathrin Wickenhäuser-Egger vom Verein südliches Bahnhofsviertel klagt: „Es ist genau wie vor ein paar Jahren – es hat sich nichts gebessert.“

Vor allem die Gewerbetreibenden würden leiden. Aktuelle Zahlen zu Bettelnden gibt es nicht. Laut Polizei* sind es nach Schätzungen 150, die sich in der Stadt aufhalten. 2020 war die Zahl der Meldungen mit Hinweisen auf Bettler auf 854 gestiegen. Im Stadtgebiet gab es 634 Kontrollen, aus denen dann 340 Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen resultierten.

Im Viertel wird wieder mehr gebettelt. © Bodmer

Gänzlich verboten ist Betteln im Stadtgebiet übrigens nicht. Es gelten aber strikte Regeln. So darf zum Beispiel nicht aggressiv, in Banden organisiert und in der Fußgängerzone gebettelt werden. Und im Bahnhof? „Auch da ist jegliches Betteln verboten“, sagt ein Sprecher der Bundespolizei. Derzeit gebe es keine Probleme, auch zu den singenden oder musizierenden Bettlern in den S-Bahnen, die es ja auch schon gab, kämen derzeit keine Meldungen.



München: Strikte Regeln für Bettler - nicht nur am Hauptbahnhof

Dabei ist der Hauptbahnhof* nicht der einzige Ort, an dem Bettelnde zu sehen sind. Laut Kreisverwaltungsreferat (KVR) wurden sie auch im Bereich Pasinger Bahnhof, Donnersbergerbrücke, PEP Neuperlach oder etwa am Rotkreuzplatz wahrgenommen.

Sie haben die unterschiedlichsten Staatsangehörigkeiten. „Der überwiegende Anteil der Personen kommt aus Südosteuropa und versucht, mit Betteln den Lebensunterhalt zu bestreiten“, heißt es vom KVR. P. Plesch *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

