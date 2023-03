„Hausarzt hat uns abgezockt“: Münchner Rentner lieh Mediziner 450000 Euro - doch sein Geld sah er nie wieder

Von: Andreas Thieme

Paul L. (83) und die wichtigste Zeugin vor dem Amtsgericht. Dem Foto haben beide zugestimmt © SIGI JANTZ

Sein ganzes Leben lang hatte er als Betriebswirt gearbeitet und fürs Alter eine stolze Summe angespart. „Aber wir haben fast alles verloren“, sagt Paul L. (83). Vor Gericht geht es jetzt darum, auf welche Weise das geschehen ist. Denn: Sein eigener Hausarzt soll den Rentner und seine Frau abgezockt haben!

München - Insgesamt 47 Mal im Verlauf von zwölf Jahren hatte sich der Allgemeinmediziner Geld von dem Rentner und seiner Frau geliehen, hat die Staatsanwaltschaft München I ermittelt. Doch zurückgezahlt hat Michael K. (Name ebenfalls geändert) die Darlehen in Höhe von insgesamt 450 000 Euro laut Anklage nie. Er muss sich seit vergangener Woche wegen Betruges verantworten – und schweigt vor dem Amtsgericht.

Paul L. dagegen erzählte dort das Drama seines Lebens. „Dieser Mann hat sich in unsere Familie eingeschlichen“, sagt der 83-Jährige. Ab 2007 seien L. und seine Frau Patienten bei dem Arzt in Laim gewesen. „Er kam öfter zu Hausbesuchen vorbei – und später dann nur noch privat. Zu meiner Ehefrau hat er eine sehr emotionale Beziehung aufgebaut. Leider konnte ich das nicht verhindern.“

München: Hausarzt soll Rentner-Ehepaar abgezockt haben - Darlehen über 12 Jahre nie zurückgezahlt?

Der Hintergrund: Im Jahr 1965 hatte L.s Frau eine Fehlgeburt erlitten, das Paar blieb kinderlos. „Dieser Arzt hat immer gesagt, er sei der Sohn, den wir nie hatten. Meine Frau sprach er auch bald als Mutter an.“ Fast täglich sei der Hausarzt dann bei dem betagten Paar zu Besuch gewesen–und habe immer wieder erzählt, dass er finanzielle Probleme habe. „Ich habe alle Darlehen schriftlich festgehalten“, sagt Paul L. Zunächst am Computer, später per Hand. Die Liste liegt dem Gericht vor. „Michael sagte immer, er zahlt alles zurück. Wir haben das geglaubt – er war doch unser Arzt.“

Doch nur kleinere Tilgungen hatte es von 2011 bis 2016 laut Anklage gegeben. 2019 kommt es zum Eklat. Große Teile eines Erbes hatte Paul L.s Frau bereits an den Hausarzt ausgezahlt, als plötzlich Erbschaftsteuer fällig wurde. „Ich sagte: Michael, jetzt sind wir selbst in Not, bitte gib uns das Geld zurück.“ Doch der Arzt behauptete laut Anklage, das könne er nicht. Paul L. sagt: „Wir waren nervlich am Ende und mussten in die Klinik.“

Betrugs-Prozess in München: Allgemeinmediziner auf der Anklagebank - es geht um 450.000 Euro

Der Hausarzt steht jetzt vor Gericht – ihm droht Knast. Denn laut Anklage hatte er nie vor, die Darlehen zurückzuzahlen und soll sogar versucht haben, die Darlehensverträge zu vernichten, als die Senioren aus der Klinik kamen. Eine Freundin des Paares hatte die Papiere aber kopiert. Sie ist die wichtigste Zeugin vor Gericht. Im Betrugsprozess werden die Dokumente nun genau geprüft.

Tom Heindl, Anwalt des Arztes, zweifelte bereits an, dass Michael K. sie unterschrieben hätte. Die Richterin hingegen lobte Paul L. für seine Buchhaltung: „Das haben Sie sehr ordentlich gemacht.“ Der Prozess wurde heute fortgesetzt - ein Urteil steht aber noch aus. Doch selbst, wenn der Arzt verurteilt werden sollte: Ob Paul L. sein Geld wiedersieht, ist ungewiss. In einem Zivilverfahren hatte er per Klage bereits einen Titel gegen K. erwirkt: „Bei ihm war selbst mit Gerichtsvollzieher nichts zu holen“, sagt der Rentner. „Jetzt hilft wahrscheinlich nur noch beten.“