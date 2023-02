„Tat gefilmt“: Münchner Azubi soll Frau vergewaltigt haben – mithilfe seines Kumpels?

Von: Andreas Thieme

Miradil T. (27) muss sich vor dem Landgericht München I verantworten © SIGI JANTZ

Schlimme Vorwürfe gegen einen Lehrling aus München: Miradil T. (27) soll eine Frau im Hotel vergewaltigt haben – und zwar gemeinsam mit einem Freund. Sie sollen die mutmaßliche Tat sogar gefilmt haben.

München - Er soll eine Frau vergewaltigt haben - gemeinsam mit einem Kumpel. Deswegen steht Miradil T. (27) jetzt vor Gericht. Ihm wird ein besonders verwerfliches Verbrechen zur Last gelegt, das sich in einem Hotel in Neuperlach abgespielt haben soll.Laut Anklage der Staatsanwaltschaft München I kam es dazu vom 26. auf den 27. November 2021: In dieser Nacht soll Miradil T. mit drei Freunden in einem Zimmer des Mercure Hotels in der Rudolf-Vogel-Straße gefeiert haben - und überredete auch Jasmin P. (Name geändert) dazuzukommen. Mutmaßlich wurde sie später Opfer der Vergewaltigung.

Münchner Azubi soll Frau im Hotel vergewaltigt haben – laut Anklage filmte sein Spezl die Tat

Was war passiert? Weil die drei eingeladenen Freunde gegen 3 Uhr das Hotelzimmer nach Stunden wieder verließen und nach Hause gingen, war der Angeklagte zunächst mit Jasmin P. alleine. Kurios: Plötzlich soll ein weiterer Bekannter, den die Staatsanwaltschaft als „Farit“ bezeichnet, durch das Fenster ins Zimmer gestiegen sein. Zu dritt tranken Miradil T., Jasmin P. und Farit laut Anklage weiter Alkohol und nahmen auch Ecstasy in Pulverform.

Berauscht sollen die beiden Männer dann zudringlich geworden sein und entkleideten Jasmin P. gegen ihren Willen. Nacheinander sollen Miradil T. und sein Bekannter Farid die Frau dann in dem Hotelzimmer vergewaltigt haben - und brachen ihren Widerstand den Ermittlungen zufolge auch mit Gewalt. Farit soll die Tat zudem gefilmt haben. Die Staatsanwaltschaft hat die Aufnahmen gesichert. Festgenommen wurde am 23. Dezember 2021 bislang aber nur Miradil T. „Mein Mandant bestreitet jegliche Anklagevorwürfe“, sagt dessen Anwältin Julia Weinmann.

Strafverfahren droht auch Bekanntem

Nach seinem Bekannten Farit sucht die Staatsanwaltschaft noch. Auch ihm droht ein Strafverfahren und langjährige Haft - so wie auch Miradil T. im aktuellen Strafprozess am Landgericht. An drei weiteren Tagen wird der Vergewaltigungsprozess verhandelt, bis am 31. März dann das Urteil fallen soll.