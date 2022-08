Nächste Mega-Show? Helene Fischer wendet sich mit Beitrag an Münchner – Überraschung angekündigt

Von: Felix Herz

Es war ein Konzert der Superlative – doch auch in Begleitung einiger kritischer Stimmen. Einen Blick zurück wirft nun auch Helene Fischer auf Instagram.

München – 130.000 Menschen hatten am Samstag (20. August) den Schlagerstar Helene Fischer live erlebt. Es war ein Konzert mit zahlreichen Nebengeschichten: Der zwischenzeitlich strömende Regen, die schiere Größe der Show, die Performance des Stars – aber auch die Kritik einiger Fans, der Wirbel um die VIP-Lounge, die Probleme vor allem bei der Abreise (unsere Konzertkritik lesen Sie hier).

Sicher ist: München wurde Schauplatz eines gewaltigen Events – inmitten zweier weiterer Mega-Shows. Zwei Wochen zuvor war Andreas Gabalier vor 90.000 Menschen in München aufgetreten, am Samstag (27. August) eine Woche nach Fischers Konzert, gibt sich Robbie Williams die Ehre. Auch bei Letzterem gibt es bereits Warnungen vor langen Wartezeiten nach der Show.

Helene Fischer rekapituliert Mega-Show auf Instagram

Nun meldete sich auch Helene Fischer zu Wort. In einem langen Instagram-Post, begleitet von einem Video zum Mega-Konzert in München, bedankte sie sich bei den Fans und allen, die die Show möglich machten. Tief bewegt schreibt sie: „Was ihr alles auf euch genommen habt, um mich, diese Show, dieses Spektakel mitzuerleben, hat mich an diesem Abend oftmals berührt und demütig gemacht.“

Die Fans hätten sie und alle auf der Bühne in einen Glücksrausch versetzt. Ein Konzert der Superlative, das wohl auch bei Helene Fischer bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Das haben wir alle so dringend gebraucht – Emotionen, Musik, Freiheit!“

Helene Fischer kündigt Überraschung an: Neues Konzert geplant?

Doch vor allem bei den letzten Worten ihres Instagram-Posts dürften die Fans besonders genau hinschauen: Geheimnisvoll schließt der Schlagerstar die Dankesrede mit den Worten „But more in the next few days...“ – Aber mehr (dazu) gibt es in den nächsten Tagen.

Helene Fischer auf ihrem Mega-Konzert in München – 130.000 Fans wollten den Schlagerstar live erleben. © osnapix / IMAGO

Auffällig: Diese Worte folgen direkt auf Fischers Dankes- und Respekt-Bekundung an die Menschen, die es möglich gemacht hatten, die Show „in kürzester Zeit“ auf die Beine zu stellen. Ist so etwas nochmal möglich – ist die Überraschung vielleicht sogar ein weiteres Mega-Konzert in naher Zukunft? Möglich ist es. Allein der Gedanke daran wird für viele Fans ein schöner Abschluss des besonderen Events sein. (fhz)

