Jetzt wird’s in München kritisch für die Isar-Fische: Hitze gefährdet ihr Überleben

Von: Carmen Ick-Dietl

20 Grad: Die Isar wird zur Badewanne. © Sven Hoppe/dpa

Die anhaltende Hitze macht nicht nur manchen Menschen, sondern auch Fischen zu schaffen. Das warme Wasser wird für sie zum lebensbedrohlichen Problem.

München – Wenn’s den Münchnern zu heiß wird, erfrischen sie sich gern im kühlen Nass der Isar. Wobei die Bezeichnung „kühles Nass“ derzeit nicht ganz zutrifft. Die Wassertemperaturen der Flüsse und Seen liegen weit über den Durchschnittswerten. Messungen der Isarfischer haben ergeben, dass unser Fluss derzeit über 20 Grad warm ist.

Während Menschen sich darüber freuen, sind solche Temperaturen für die Fische stressig oder sogar lebensbedrohlich. „Für unsere Fische wird es zu warm“, sagt Isarfischer-Vorstand Klaus Betlejewski.

München: Hitze macht vielen Fischen Stress, Badende sollen Rücksicht nehmen

Für die kälteliebenden Salmoniden, also Forellen, Äschen und Huchen, bedeuten 21 oder 22 Grad eine echte Gefahr. „Bei hohen Wassertemperaturen sinkt der Sauerstoffgehalt“, sagt Betlejewski. Bei Fischen erhöht sich da der Stoffwechsel, sie stehen unter Dauerstress. Und: „Bei 25 Grad gehen sie ein.“

Fische unter Dauerstress: Bitte um Rücksicht und Verzicht

Derzeit sei die Situation an der Isar daher kritisch, so Betlejewski. Da bräuchten die Tiere keine zusätzlichen Strapazen durch Badegäste, Hunde im Wasser oder die Fischer. Daher haben die Isarfischer, die sich auch als Umweltschützer verstehen, ihre Mitglieder dazu aufgerufen, erst einmal aufs Angeln zu verzichten.

Der Isarfischer-Chef würde sich auch etwas Rücksicht von Badegästen wünschen. „Die Fische ziehen sich in tiefe Stellen, in Gumpen zurück.“ Wenn aber in diese Tiefstellen reingesprungen wird, haben die Fische weiteren Stress. Deshalb sollte man solche Aktionen besser bleiben lassen. (ick)