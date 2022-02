Schwedische Modekette will Mega-Store in München eröffnen - Deutschlands größte Filiale in Toplage

Von: Sascha Karowski

Hier wird ein H&M-Shop einziehen. Verdi fürchtet Entlassungen © Bodmer

In München soll Deutschlands vermutlich größter H&M-Flagship-Store entstehen. Die Räume an der Kaufingerstraße sind schon angemietet. Die Gewerkschaft Verdi fürchtet Entlassungen.

München - Der schwedische Modekonzern H&M will in der Kaufingerstraße 22 in München* seinen wohl größten Flagship-Store Deutschlands eröffnen. Dort war unter anderem das Modegeschäft Esprit untergebracht. Der H&M an der Kaufingerstraße 18 würde geschlossen. Die Verkaufsfläche ist bereits angemietet. Die Eröffnung des neuen Stores ist für Mitte 2023 geplant. Der Laden hat eine Gesamtfläche von 4500 Quadratmetern und eine Verkaufsfläche von 3800 Quadratmetern.

Neuer H&M in München: Gewerkschaft Verdi fürchtet Entlassungen

Neben der geplanten Flagship-Filiale in der Kaufingerstraße, verfügt H&M über einen weiteren Store in München an der Weinstraße. Nach Angaben des Unternehmens sollen alle Mitarbeiter aus der derzeitigen Filiale übernommen werden.

Die Gewerkschaft Verdi äußert ihren Unmut. „Da es viele Filialen in der Innenstadt gibt, wird der Erhalt der aktuellen Arbeitsplätze hier ein großes Thema werden“, sagt Stephanie Gebhart-Gill von Verdi. „Schließungen kleinerer Läden sind daher zu befürchten.“



Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU): „Das sollte nicht Schule machen“

Bereits 2019 schloss das Unternehmen an der Frauenkirche eine Filiale und habe den gut 100 Betroffenen alternative Arbeitsplätze in Nachbarfilialen verwehrt, obwohl es ausreichend offene Stellen gegeben habe. Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) will sich einschalten.

„Es muss im Interesse des Unternehmens liegen, seine Mitarbeiter zu behalten.“ Andernfalls wäre es kein gutes Signal für die Beschäftigten in der Münchner Innenstadt. Er werde sich mit H&M in Verbindung setzen, um die Planungen zu hinterfragen. Sollten wirklich weitere Filialen geschlossen und Mitarbeiter entlassen werden, schneide sich H&M ins eigene Fleisch. „Das sollte nicht Schule machen.“

