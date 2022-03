Horror-Trip im Malediven-Urlaub: Kurz nach diesem Foto geschieht das Unfassbare - „Eine echte Katastrophe“

Von: Andreas Thieme

Nico W. (27) und seine Freundin Rebecca (25) verbrachten einen Traumurlaub auf den Malediven - doch der Rückflug wurde zum Horror-Trip © privat

Es sollte eine Traumreise ins Paradies werden: Mit seiner Freundin Rebecca flog Versicherungsmakler Nico W. (27) Ende Juli 2021 auf die Malediven, dort verbrachte das Paar eine unvergessliche Woche auf einer Insel. Doch der Rückflug nach München wurde zum wahren Reise-Horror!

München - Das begann schon am Nachmittag, als Hotel-Mitarbeiter dem Paar einen Corona-Test aufzwangen, den es aber selbst zahlen musste. Freitags um 19.45 Uhr dann der geplante Abflug: von Male sollte es nach Doha gehen. Umsteigen in Katar, dann weiter Richtung Heimat. „Wir saßen schon im Flieger nach Doha, als plötzlich die Durchsage kam, dass wir umkehren müssen“, sagt Nico. Der Grund: technische Schwierigkeiten. Es gebe „keinen Grund zur Panik“, sagte der Kapitän zu den Passagieren.

„Doch als die Maschine landete, standen schon Dutzende Feuerwehrautos am Rollfeld.“ Tatsächlich war eine Scheibe im Cockpit beschädigt gewesen! Nico und seine Freundin kamen mit dem Schrecken davon. Die Nacht mussten sie am Flughafen verbringen. Erst 24 Stunden später ging es weiter - zwischenzeitlich durften die Passagiere schon wieder ins Flugzeug, mussten aber wieder aussteigen. „Das hat natürlich genervt“, sagt Nico.

München: Pärchen erlebt den Horror-Trip nach ihrem Traumurlaub

Doch es kommt noch schlimmer, denn das Paar verpasste durch die große Verspätung natürlich den Anschlussflug in Doha. „Wegen Corona durften wir den Flughafen aber nicht verlassen und somit nicht ins Hotel.“ Das bieten Fluggesellschaften üblicherweise an - in der Pandemie oft aber nicht. „Wir mussten dann wieder am Flughafen übernachten und lagen - getrennt nach Geschlechtern - einfach auf dem Fußboden. Eine Katastrophe!“

Nico und Rebecca mussten zweimal am Flughafen übernachten - in Doha schliefen sie auf dem Fußboden © privat

Zwar gab es Essensgutscheine, „aber in Katar reichten die nur für Schokoriegel“, sagt Nico. Die Stimmung kippte, weil auch Schwangere oder Familien mit Kindern unter den Reisenden waren - doch über viele Stunden hinweg erfuhren die Passagieren nicht, wie sie weiter befördert werden. Die Erholung vom Strandhaus auf den Malediven, gebucht für 4000 Euro, war da schon längst wieder passé…

Rechtsstreit in München: Für zweieinhalb Tage Rückreise darf man den Reisepreis mindern

Zweieinhalb Tage dauerte die Rückreise letztlich - ein Horror-Trip. „Wir waren total erschöpft“, sagt Nico. Per Klage fordert er jetzt Geld zurück. „Für die Flüge der Rückreise muss der Reiseveranstalter eine anteilige Erstattung des Reisepreises leisten“, erklärt sein Anwalt Michael Siegel. „Durch die große Verspätung und die fehlende Unterstützung durch den Veranstalter der Pauschalreise waren Reiseleistungen mangelhaft und nicht so wie gebucht und vereinbart.“

Und weiter: „Da im vorliegenden Fall Ansprüche gegen die Airline und das Hotel - mangels Erreichbarkeit aus Deutschland - nicht gegeben waren, konnte der Reisende zumindest im Rahmen der Pauschalreise gegen den Veranstalter auf Minderung und Schadensersatz vorgehen.“

