Hotel-Ansage an die Social-Media-Süchtigen in München: „Verlassen Sie zuerst das Gebäude …“

Von: Felix Herz

„Im Brandfall“-Schild erheitert das Netz – es müsste ein Scherz sein, ist es wohl aber leider nicht ... © Screenshot / notesofgermany

Ein Schild in einem Münchner Hotel sorgt derzeit für Lacher im Netz. Die spezifische Warnung für den Brandfall scheint ein Witz zu sein – oder?

München – Es gibt Menschen, deren Gesichter am Bildschirm ihrer Smartphones regelrecht festkleben. Die wirklich jeden Aspekt ihres Alltags per Foto, Video oder gar Livestream ins Internet setzen. Ziel sind Aufmerksamkeit, Bewunderung und die Befriedigung des Geltungsbedürfnisses – von Followern gezahlt mit der Währung Likes, Shares und Kommentare. Doch kann es wirklich so weit kommen, dass ein Hotel in München mit einem Schild eine Warnung aussprechen muss?

Münchner Hotel warnt im Brandfall: Erst Flucht, dann Post

Das Hotel Meininger in München macht derzeit im Netz von sich Reden: Auf einem Foto, das auf der Instagram-Seite notesofgermany gepostet wurde, ist ein Schild zu sehen, wahrscheinlich in einem Aufzug. Es mahnt die Hotelgäste und Besucher, im Brandfall ERST das Gebäude zu verlassen, und das Erlebte DANACH auf Social Media zu posten. Wörtlich heißt es: „Im Brandfall: Verlassen Sie bitte zuerst das Gebäude, bevor Sie es auf Social Media Plattformen posten.“

Eine Zeichnung verdeutlicht das Geschriebene noch – während es oben auf dem Treppenabsatz brennt, steht etwas weiter unten eine Figur mit Smartphone in der Hand. Auch in Englisch ist die Warnung verfasst – sicher ist sicher.

Schild in Münchner Hotel: Seitenhieb oder ernstgemeinter Warnhinweis?

Nun ist man natürlich geneigt, das Schild als witzig gemeinten Seitenhieb gegen die allzu enthusiastischen Social Media Nutzer zu verstehen. Allerdings heißt es auch, dass hinter jedem Schild eine Geschichte steckt. Und so absurd es doch klingen mag, unvorstellbar ist es leider nicht, dass manche Menschen im Brandfall als Erstes daran denken, den Vorfall direkt auf Instagram, Facebook, TikTok und Co. zu posten.

So sehen das auch die User auf Instagram. „Leider wahr“, „#generationsmartphone“ und „Schlimm genug, dass es so einen Hinweis braucht...“ ist da zu lesen. Man scheint sich also einig zu sein, dass, selbst wenn der Warnhinweis übertrieben wäre, er zumindest eine stimmige Karikatur der modernen Smartphone-Gesellschaft darzustellen, die die Menschen erheitert. In jedem Fall also ein gelungenes Schild. (fhz)

