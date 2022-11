Vorbesitzer waren überfordert: Labrador-Mischling Dexter sucht ein neues Zuhause - er hat einige Besonderheiten

Von: Lucas Sauter-Orengo

Labrador Dexter sucht ein neues Zuhause. © Tierheim München

Labrador-Mischling Dexter aus dem Münchner Tierheim sucht ein neues Zuhause. Die Vorbesitzer waren mit dem Rüden überfordert.

München - Das Münchner Tierheim sucht laufend ein neues Zuhause für die verschiedensten tierischen Bewohner: Ob Katzen, Hunde, Ratten oder Papageien - bei jedem Tier ist eine erfolgreiche Vermittlung das große Ziel. So auch bei Neuzugang Dexter, dem 2019 geborenen Labrador-Mischlingsrüden. Wegen Überforderung der Besitzer landete er im Tierheim München, und sucht jetzt sehnlichst ein neues Zuhause.

München: Labrador-Mischling Dexter sucht ein neues Zuhause - seine Besitzer waren überfordert

Die neuen Halter Dexters sollten erfahren sein. Der menschenbezogene Rüde hat einen sehr guten Grundgehorsam, braucht allerdings eine konsequente Führung. Artgenossen kann er gut leiden, der verspielte Mischling ist dabei anfangs etwas zurückhaltend und bei neuen Umweltreizen etwas unsicher, mit seinen Bezugspersonen liebt er es aber ausgiebig zu schmusen.

Name: Dexter

Rasse: Labrador-Mischling

Geburtstag: 2019

Farbe: schwarz

für erfahrene Hundehalter geeignet

Dexter hat auch einige Besonderheiten vorzuweisen. Das Tierheim erklärt: Leider hat der hübsche Kerl eine ausgeprägte beidseitige

HD (Hüftdysplasie). Er sucht deshalb ein ebenerdiges Zuhause und Halter, welche ihn auch geistig auslasten können. Regelmäßige Physiotherapie zum konstanten Muskelaufbau wäre deshalb ebenfalls sehr wichtig. Zudem ist Dexter aktuell in einem Trainingsprogramm, in welches auch seine neuen Besitzer miteinbezogen werden. Hier lernt Dexter vor allem seine Ressourcen nicht zu verteidigen, da er in Verbindung mit Futter auch schonmal geschnappt hat. Feste Rituale sind hier sehr wichtig.