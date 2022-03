„Das hier ist nicht Berlin - Du Grattler!“ Münchner Post zu Hunde-Kackwurst sorgt für Fremdschäm-Moment

Von: Veronika Mahnkopf

Teilen

Hundehaufen auf Gehwegen sind ein Ärgernis - in München genauso wie in Berlin. © Robert Kalb/imago

In Berlin dürfen Hundebesitzer das Geschäft ihres Tieres auch nicht auf dem Gehweg hinterlassen - trotzdem fühlte sich ein Zettelschreiber bemüßigt, auf die spezielle Münchner Ordnung hinzuweisen.

München - Ob hier oder da - wenn Hundehaufen auf dem Gehweg liegen und der Gang in die Arbeit oder Schule zum Spießrutenlauf wird, ist das einfach ärgerlich. Und: In München ebenso wie in Berlin ist das Zurücklassen von Hunde-Exkrementen auf öffentlichem Grund nicht erlaubt.

München: Hundehaufen-Zettel sorgt für Lacher bei Instagram

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Trotzdem meinte ein Anwohner in München-Neuhausen jetzt, er müsse auf eine spezielle Ordnung, die in München herrsche, hinweisen. Er hängte einen Zettel auf, auf dem stand: „Das hier ist nicht Berlin, sondern München!“ Hundebesitzer sollten ihre Tier nicht auf den Gehweg „kacken“ lassen, wenn diese doch mal ein Häufchen verlieren sollten, müsse man das umgehend weg machen. Das Hinweis-Zettelchen an einer Straßenlaterne endet wenig versöhnlich mit den Worten: „Du Grattler“.

Auf Instagram hochgeladen sorgt ein Bild vom Zettel eher für Entrüstung als für Zustimmung. Der ein oder andere findet den Hinweis auf die verbotenen Kackwürste auf Gehwegen zwar richtig („so schaut‘s aus“ und „sehr gut“), die meisten amüsieren sich aber eher über den expliziten Hinweis, dass so etwas in Berlin passieren dürfe, nicht aber in München. „Hahahaha, als ob München so ne krass saubere Stadt ist“, meint einer.

München: Instagram-Post zu Hundehaufen auf Gehweg

Ein andere geht gleich zum Kack-Angriff über: „Würde ich allein wegen dieser Aussage noch ne Wurst daneben legen.“ Einer wird richtig sauer: „...weil München so viel besser ist als Berlin! Frechheit, diese herablassende Art.“ Ein Kommentator findet „die despektierliche Art ekelhaft“, weniger die Hunde-Kackwurst.

Lesen Sie auch Um seine Familie vor dem Krieg zu retten: Franke fährt über 1000 Kilometer an die Grenze: Zustände „skandalös“ Um seine Familie vor dem Krieg zu retten, wartete ein Franke eine Woche an der polnisch-ukrainischen Grenze. Was er dort erlebt hat, beschreibt er als „skandalös“. Um seine Familie vor dem Krieg zu retten: Franke fährt über 1000 Kilometer an die Grenze: Zustände „skandalös“ Bayerische Landwirtin will Ukraine helfen - und hat kuriose Idee: „Sitze ja direkt an der Quelle“ Eine ungewöhnliche Hilfsaktion hat Landwirtin Alexandra Zwickl aus Geretsried gestartet: Sie schickt über 17.000 bunt gefärbte Eier in die Ukraine. Bayerische Landwirtin will Ukraine helfen - und hat kuriose Idee: „Sitze ja direkt an der Quelle“