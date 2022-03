Schock auf Münchner Bahn-Strecke: ICE kollidiert mit Granitblock - Vollbremsung rettet Passagiere

Von: Katharina Haase

Schock auf Münchner Bahn-Strecke: ICE kollidiert mit Granitblock - Polizei sucht Täter © Polizei

In München ist ein ICE mit einem Granitblock kollidiert. Unbekannte hatten diesen auf den Gleisen platziert. Die Polizei ermittelt.

München - Zu einer Kollision eines ICEs mit einem Granitblock ist es am Montagabend in München*-Langwied gekommen. Wie die Bundespolizei berichtet, wurde der „verunfallte ICE“ gegen 14.45 Uhr am späten Nachmittag gemeldet.

Erste Ermittlungen ergaben, dass auf der Bahnstrecke im Bereich des Haltepunktes Langwied ein Granitblock (Größe 82,5cm x 67,5 cm x 15 cm) abgelegt worden war. Wann und vom wem dieser dort platziert wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

München: ICE kollidiert mit Granitblock - Täter unbekannt

Der Triebfahrzeugführer des vom Hauptbahnhof München kommenden ICE 594 leitete bei Erkennen des Hindernisses auf der rechten Seite der Schienen eine Schnellbremsung ein. Glücklicherweise blieben alle der rund 180 Fahrgäste unverletzt. Lediglich der zum Zeitpunkt der Bremsung rund 130 km/h schnelle ICE wurde leicht beschädigt. Ein Sandrohrträger und eine LZB-Antenne wurden verbogen, zudem die Lauffläche mehrerer Räder lädiert. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zu Schäden an der Strecke kam es nicht.

ICE kollidiert auf Gleisen in München mit Granitblock: Alle Passagiere unverletzt

Aufgrund der Ermittlungen wurden beide Richtungsgleise der Fernbahnstrecke von Pasing nach Lochhausen für rund drei Stunden gesperrt. Der ICE war nicht mehr einsatzbereit, weshalb die Passagiere in Pasing abgesetzt wurden. Der Fernverkehr zwischen Augsburg und München wurde dadurch erheblich gestört.

Die Herkunft des Granitblocks ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei, die wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Der Granitblock wurde durch den heftigen Aufprall in vier Teile gerissen. Bislang liegen noch keine Täterhinweise vor.

Nach ICE-Kollision mit Granitblock: Polizei in München sucht Täter

Die Bundespolizei bittet Personen, die gegen 14.45 Uhr im Bereich des Haltepunktes Langwied verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die wissen, woher der recht große Granitblock stammt, ihre Beobachtung unter der Rufnummer 089/515550-1111 an die Bundespolizeiinspektion München zu melden. kah*tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

