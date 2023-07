„Ich habe noch überlegt, umzuparken“ – Unwetter und Sturm zerstört VW Bus in München

Von: Regina Mittermeier, Nina Bautz, Dominik Göttler

Teilen

Ein heftiger Sturm hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Mittendrin: Der VW Bus der Familie Pfrogner.

München - Glassplitter knirschen unter Peter Pfrogners Schuhen als er über die Straße zu seinem VW-Bus geht – oder zu dem, was davon übrig ist. Denn in der Unwetternacht von Dienstag (11. Juli) auf Mittwoch (12. Juli) krachte ein massiver Baum auf den Wagen. Pfrogner (67) und seine Tochter Mira (35) haben es noch genau vor Augen.

Peter Pfrogner und seine Tochter Mira vor ihrem demolierten VW Bus in der Maxvorstadt © Regina Mittermeier

Sturm in München: Unwetter zerstört Autos in der Maxvorstadt

Um Mitternacht peitschten Böen durch die Zieblandstraße in der Münchner Maxvorstadt – und dann knickte der Baum einfach um. „Ich habe noch überlegt, den Bus umzuparken“, erzählt Peter Pfrogner. Aber das Unwetter kam schnell und hinterließ eine Schneise der Zerstörung.

Wenige Meter von seinem Autowrack entfernt baumelt ein Stromkabel. „Der Stamm hat es abgerissen – dann sind Funken gesprüht“, erzählt Mira Pfrogner. Sie und ihr Vater waren bis halb vier Uhr morgens wach, genau wie ihre Nachbarin Eva Vogler. „Das Gewitter war schlimm“, erzählt die 80-Jährige.



Zu insgesamt 600 Einsätzen musste die Feuerwehr ausrücken.

Das Auto von Pfrogners war nicht das Einzige, das Schaden erlitt. Die Münchner Feuerwehr rückte zu insgesamt 600 Einsätzen bis zum Nachmittag aus – auch zu über 10 weiteren beschädigten Fahrzeugen. Vorsorglich waren statt der üblichen sechs Mitarbeiter in der Leitstelle in der Nacht 41 anwesend gewesen. Die Anrufe kamen im Minutentakt. In der Guardinistraße drohte ein Gerüst, umzufallen. Nach etwa zwei Stunden hatten die Einsatzkräfte Teile des Gerüsts, die nach außen hingen, wieder befestigt. Mehrere Personen wurden im Stadtgebiet durch herumfliegende Gegenstände verletzt, erlitten Schnittverletzungen oder Kopfplatzwunden. Einige mussten laut Feuerwehr zur Behandlung ins Krankenhaus.



Das Tollwood kam glimpflich davon. Die Besucher mussten aus Sicherheitsgründen die Zelte verlassen. Ein Augenzeuge berichtet: „Es flogen binnen Minuten diverse Gegenstände, darunter Schirme, Aufbauten und Baumstücke, durch die Luft, es kam zu tumultartigen Szenen.“ Sprecherin Stefanie Kneer, erklärt, der Sturm sei überraschend schnell gekommen, aber man habe so schnell wie möglich das Sicherheitskonzept umgesetzt.



Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Unfall schwer, als ihn laut Zeugen eine Windböe erwischte. Der 46-Jährige fuhr mit seiner Harley Davidson auf dem Georg-Brauchle-Ring, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke.



Umgestürzte Bäume, Verkehrschaos: In ganz Bayern wütete der Sturm.

Im ganzen Freistaat hinterließ der Sturm seine Spuren. Sturmfrei mal anders galt gestern in Gröbenzell im Kreis Fürstenfeldbruck. Dort fiel nach dem Unwetter der Unterricht an den örtlichen Schulen aus. Die Gefahr für die Schüler war wegen den Äste, die auch am Morgen noch herabzustürzen drohten, zu groß.



Umgestürzte Bäume und abgerissene Äste sorgten für Verkehrsbehinderungen. Besonders heftig traf es die A 95 zwischen Schäftlarn und Höhenrain und zwischen Penzberg und Murnau. Weil so viel Geäst auf der Fahrbahn lag, rückte die Autobahnmeisterei sogar mit Schneeräumfahrzeugen aus, um das Chaos zu beseitigen.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!