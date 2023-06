Drag-Lesung in München: Mitglieder der „Identitären Bewegung“ festgenommen

Gruppe spricht von „Bevölkerungsaustausch“

Mit einem Plakat wirbt eine Stadtteilbibliothek in München für eine Lesung.

Sie wollten die Drag-Lesung in München stürmen - jetzt wurden sie von der Polizei verhaftet: Mitglieder der sogenannten „Identitären Bewegung“.

München - Die Lesung hatte weit über die Grenzen Münchens hinaus für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Am Dienstag, dem 13. Juni, fand sie schließlich statt. Nach der Drag-Lesung für Kinder in einer Münchner Stadtbibliothek ermittelt die Polizei nun gegen sieben Menschen mit Bezug zur Identitären Bewegung wegen Hausfriedensbruchs. Sie waren auf zunächst unbekannte Art und Weise in das Gebäude gelangt und hatten dort mit entsprechenden T-Shirts auf sich aufmerksam gemacht. Der daraufhin erfolgten Aufforderung, die Bibliothek zu verlassen, kamen sie nicht aus freien Stücken nach, sondern mussten von Beamten geschoben werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. I

Drag-Lesung in München: Festnahmen nach Hausfriedensbruch

n den Saal, in dem die Lesung am Dienstagnachmittag stattfand, gelangten die sieben Personen demzufolge nicht. Dennoch sei davon auszugehen, dass sie die Veranstaltung mit einem politischen Statement hätten stören wollen, sagte ein Polizeisprecher. Die rechtsextreme Gruppierung strebt eine ethnisch-kulturelle Homogenität an und warnt vor einem „Bevölkerungsaustausch“ in Europa. Die Lesung mit Drag Queen Vicky Voyage und Drag King Eric BigClit für Kinder ab vier Jahren hatte schon im Vorfeld für große Aufmerksamkeit gesorgt.

Vor dem Gebäude der Veranstaltung gab es mehrere Demonstrationen, von Befürwortern von Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit ebenso wie von Kritikern wie der AfD, die vor einer Frühsexualisierung warnte. „Da kommt es natürlich zu entsprechendem verbalen Austausch, aber dabei ist es auch geblieben“, bilanzierte der Polizeisprecher die offiziellen Versammlungen.