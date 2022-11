Immobilienpreis-Spirale in München gestoppt? Was aktuelle Analyse für Käufer bedeutet

Von: Leoni Billina

Teilen

Sehr teuer: Eigentumswohnungen in der bayerischen Landeshauptstadt München. © IMAGO / Heinz Gebhardt

München ist ein extrem teures Pflaster. Doch ein Trend zeichnet sich seit einigen Monaten ab – und setzt sich fort: Die Immobilienpreise in München sinken!

München – Bestandswohnungen in München kosten derzeit zwei Prozent weniger als noch vor einem Jahr, wie eine aktuelle Analyse zeigt. Trotzdem bleibt die Landeshauptstadt mit Abstand das teuerste Pflaster in Deutschland. Statt 9.351 Euro zahlen Käufer in München aktuell im Schnitt immer noch stolze 9.151 Euro für den Quadratmeter. Auch in anderen bayrischen Großstädten heißt es: Schluss mit den jahrzehntelangen Preisanstiegen.

München: Preis für 75 Quadratmeter im Vergleich um Vorjahr gesunken

Bei der Analyse des Online-Portals Immowelt wurden die Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, drei Zimmer im ersten Stock, Baujahr 1990er Jahre) in 134 Stadt- und Landkreisen Süddeutschlands im Oktober 2022 mit dem Vorjahr verglichen. Insgesamt sind die Kaufpreise von Eigentumswohnungen in 30 von 134 Kreisen gesunken.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Trendwende bei den Immobilienpreisen in München?

Ursache für die Trendwende sind laut Immowelt hauptsächlich die gestiegenen Bauzinsen. Die liegen für zehnjährige Darlehen inzwischen bei über vier Prozent – zu Jahresbeginn lag der Zinssatz bei gut einem Prozent. Für Käufer bedeutet die Anhebung je nach Kaufsumme mehrere Hundert Euro mehr Belastung im Monat. Die Nachfrage nach Wohneigentum geht folglich zurück – das wiederum hat in manchen Orten Auswirkungen auf die Kaufpreise.



Gerade in Großstädten haben die gestiegenen Zinsen dafür gesorgt, dass ein Eigenheim für immer weniger Menschen noch bezahlbar ist. In 97 von 134 Kreisen steigen die Kaufpreise jedoch weiter, vor allem in ländlichen Regionen.