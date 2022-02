Immo-Wahnsinn: Preis für Penthouse in zentraler Best-Lage übertrifft alles - „Selbst für München ungewöhnlich“

Von: Nadja Hoffmann

In der Kaulbachstraße entsteht eine der teuersten Wohnungen der Republik. © Marcus Schlaf

Ein riesiges Penthouse für zehn Millionen Euro nahe dem Englischen Garten: Luxus, der selbst für München außergewöhnlich ist. Das Angebot gehört zu den teuersten Immobilien im ganzen Land.

Deutschlands schönste, aber eben auch teuerste Stadt: München spielt in einer eigenen Liga. Das Leben an der Isar ist angesichts eines astronomischen Mietspiegels und explodierender Immobilien-Preise längst Luxus geworden. Inmitten des Preiswahnsinns schafft es eine Annonce aber trotzdem noch, den Vogel abzuschießen. Wieso? Weil für die Wohnung nahe dem Englischen Garten sage und schreibe zehn Millionen Euro verlangt werden! Ein Kaufpreis, der nicht nur in hier, sondern in ganzen Republik seinesgleichen sucht.

München: Neue Dimension im Immo-Wahnsinn: Ein Penthouse für zehn Millionen Euro

„Das ist selbst für eine hochpreisige Stadt wie München ungewöhnlich“, sagt Alexander Grohmann, Sprecher des Portals Immowelt. Dort ist die Anzeige für die Luxuswohnung in der Kaulbachstraße zu finden. Das Penthouse auf zwei Etagen umfasst demnach 257,50 Quadratmeter, drei Schlafzimmer, ein Dampfbad, zwei französische Balkone und eine Dachterrasse. Es gibt einen Aufzug in die Traum-Wohnung, die nach der Komplettsanierung des Kaulbach-Palais neu bezogen werden.

Wie viele Interessenten es gibt, bleibt offen: Der Anbieter, „Quartier Acht – Exklusive Immobilien“, stand nicht für Auskünfte zur Verfügung. Wer zuschlagen will, sollte aber die Kaufnebenkosten nicht vergessen: 555.000 Euro sind zusätzlich zu den zehn Millionen Euro noch fällig. Ratenvorschlag: 21.100 Euro pro Monat!



Eine Dimension, die selbst für Immowelt-Experte Grohmann eine besondere ist. Und das, obwohl „luxuriöse und großflächige Wohnungen für mehrere Millionen Euro in München inzwischen häufig inseriert werden.“ 2021 hatte das Portal die zehn teuersten Angebote Deutschlands aufgelistet. Damals lag Hamburg mit einer Wohnung für 8,9 Millionen Euro an der Spitze. Sechs der Angebote waren jedoch in München zu finden. „Der höchste aufgerufene Preis betrug allerdings 7,25 Millionen Euro“, erklärt Grohmann. Das Palais-Penthouse setzt neue Maßstäbe. *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA