In diesen Kneipen gibt´s Public Viewing - Party-Stimmung zur Weltmeisterschaft – hier laufen alle Spiele

Von: Leoni Billina, Phillip Plesch

Die Heimat für Fußball: Im Stadion an der Schleißheimer Straße laufen die WM-Spiele. © O. Bodmer

Am Sonntag geht sie los, die wohl umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Gezeigt wird sie in München dennoch und wir sagen wo.

In diesen Lokalen laufen die Spiele der Weltmeisterschaft:

Stadion an der Schleißheimer Straße: Die bekannte Fußballkneipe zeigt alle Spiele der Weltmeisterschaft, schweren Herzens. Ein Boykott ist für die Inhaber finanziell nicht drin (Schleißheimer Straße 82). Im Treffpunkt Sportsbar können Fußballfans alle Spiele schauen, die im Free-TV laufen (Schleißheimer Straße 12). Grundsätzlich besteht im Sax die Möglichkeit, alle Spiele zu zeigen – auch diejenigen, die auf Magenta übertragen werden. Allerdings werden die Fernseher hier nur angeschaltet, wenn auch Interesse besteht (Hans-Sachs-Straße 5).

Backstage: Auf der großen Leinwand werden die Partien der deutschen Elf gezeigt – auch, wenn sich die Betreiber „die Entscheidung nicht leicht gemacht“ haben. Um die umstrittene WM deshalb nicht unreflektiert zu schauen, zeigt das Backstage als „Begleitprogramm“ zum Beispiel eine Ausstellung von Amnesty International oder eine kritische Doku über die WM in Katar. Außerdem werden 20 Prozent jedes verkauften Augustiners an einen Opferfond gespendet (Reitknechtstraße 6).

Besondere Kombination heuer im Paulaner am Nockherberg

35 Millimeter: Auf 24 Flatscreens und einer Großleinwand können Freunde des Ballsports hier die Spiele verfolgen – innerhalb der Öffnungszeiten (also ab 12 Uhr, Bayerstraße 3-5). Troja im Grünen Kranz: Auch der Grieche in Laim zeigt die Spiele – zumindest die, die im Free-TV laufen (Stürzerstraße 38). Fußball schauen bei amerikanischem Flair, Burgern und Pommes. In der Champions Sportsbar im Mariott Hotel werden wie gewohnt auf mehreren großen Bildschirmen die WM-Spiele gezeigt (Berliner Straße 93).

Wie gewohnt spielt Sport im Kennedy’s (Sendlinger-Tor-Platz 11), Kilian’s Irish Pub (Frauenplatz 11) und in der Australian Bar Ned Kelly’s (Frauenplatz 11) eine große Rolle. Also laufen alle WM-Spiele auf den Bildschirmen. Eine ungewöhnliche Kombi gibt’s heuer bei Paulaner am Nockherberg: Am 23. November startet das Winterfest im Biergarten – dort wird auch Fußball gezeigt (Hochstraße 77).

Peppermint Lounge: Auf einer Großbildleinwand in gemütlicher Atmosphäre die Spiele verfolgen, möglich macht’s die Rock’n’Roll-Bar. Übrigens: Jeden Tag von 20 bis 23 Uhr ist auch Cocktail Happy Hour (Wasserburger Landstraße 108). Bachmaier Hofbräu: Wirtshaus, Bar, Gaudi – und Fußball. Das Lokal überträgt alle Spiele (Leopoldstraße 50).