München investiert zwei Milliarden Euro in günstige Wohnungen – Reiter: „Wir haben unglaublichen Bedarf“

Von: Sascha Karowski

In der ehemaligen Bayernkaserne, in Neufreimann, entstehen 5500 Wohnungen. © Simulation: Hilmer & Sattler und Albrecht

Mit dem neuen Programm Wohnen in München VII erhöht die Stadt ihre Investitionen für den Bau und Erhalt günstiger Wohnungen. Bis 2028 will die Verwaltung mehr als zwei Milliarden Euro investieren.

München – Es sind zentrale Fragen in München: Wie und wo kann die Stadt noch bezahlbaren Wohnraum schaffen? Und Gesprächsthema allenthalben. OB Dieter Reiter (SPD) kommt am Freitag von einem eineinhalbstündigen Termin mit Vertretern der Münchner Tourismusbranche. Der Tenor dort: Es sei kaum noch Personal zu finden, weil München zu wenig günstigen Wohnraum biete. Die Stadt will gegensteuern – mit der Fortschreibung des Wohnbauprogramms Wohnen in München VII, mit einem „Doppel-Wumms plus X“, wie Reiter es nennt. Tatsächlich ist die Neuauflage des Konzepts bis 2028 mit einem Finanzvolumen von zwei Milliarden Euro hinterlegt. Das ist nicht nur gegenüber dem Vorgängerprogramm mehr als eine Verdopplung (870 Millionen Euro). Es ist auch erneut das größte Wohnbauprogramm der Republik.

Neues Wohnbauprogramm für München – Reiter: „Wir bräuchten zehnmal so viele Wohnungen“

Mit einigem Recht. „Wir haben unglaublichen Bedarf“, sagte der Rathauschef und verwies auf die Wartelisten: Rund 40.000 Münchner stünden für verschiedene günstige Wohnmodelle Schlange. Durch Neubau und Fluktuation könne München diesen Bedarf nur zu zehn Prozent pro Jahr decken. „Wir bräuchten also zehnmal so viel Wohnungen“, sagte Reiter. Dieser Mangelverwaltung begegne die Stadt seit 30 Jahren mit dem Wohnbauprogramm. In diesem Rahmen sind für 94.000 Wohnungen Baurecht geschaffen worden, 250.000 Wohnungen genehmigt und 215.000 Wohnungen fertiggestellt worden.

Mehr als zwei Milliarden Euro investieren OB Dieter Reiter und Stadtbaurätin Elisabeth Merk in neue Wohnungen. © Achim Schmidt

Einfacher ist es derweil nicht geworden, nicht nur der Mietmarkt gilt als fiebrig. Die Baukosten und -Zinsen steigen, ebenso die Erwartung an neue Energiestandards. Die Energiekrise und Inflation verschärfen die Situation.



Neues Wohnbauprogramm für München: Investitionen nicht nur in den Neubau, sondern auch in Sanierung

Das Programm Wohnen in München VII unterstützt aber nicht nur beim Bauen, sondern greift auch bei Sanierungen. Es bündelt mithin alle Maßnahmen und Programme, die dauerhaftes und bezahlbares Wohnen in München fördern. „Das Programm legt den Fokus auf bezahlbaren, qualitätsvollen und klimaneutralen Neubau und Bestandssanierung“, sagte Stadtplanerin Elisabeth Merk.

Das Vorgängerprogramm Wohnen in München VI war von Bund und Freistaat Bayern mit insgesamt 600 Millionen Euro unterstützt worden. Von einem ähnlich erklecklichen Beitrag gehen Merk und Reiter auch bei der Fortschreibung aus. Das aktuell von der Bundesregierung vorgestellte Maßnahmenpaket, mit dem bundesweit 400.000 Wohnungen und davon 100.000 Sozialwohnungen gebaut werden sollen, lasse erkennen, dass das Thema auch bei der Ampel angekommen sei. „Die wenigsten Wohnungen davon werden aber in München entstehen“, sagte Reiter.

Neues Wohnbauprogramm für München: Stadtbaurätin Merk sieht Antworten auf zentrale Fragen

Und Merk schloss, dass in der Landeshauptstadt einzig das Wohnbauprogramm in verschiedenen Handlungsfeldern Antworten darauf gebe, wie geförderter und preisgedämpfter Wohnungsbau trotz explodierender Baukosten und steigender Zinsen weiterhin wirtschaftlich realisiert werden kann. Und das sind bekanntlich die zentralen Fragen.