Corona-Zahlen für München: Inzidenz sinkt weiter - Welle bereits gebrochen?

Von: Marc Kniepkamp

Die Inzidenzzahl für München geht seit einigen Tagen deutlich zurück. Ob die Omikron-Welle damit bereits gebrochen ist, scheint noch unklar. Ein weiterer Wert macht aber Mut.

Update vom 16. Februar, 14:56 Uhr: Auch am heutigen Mittwoch meldet das Robert Koch-Institut seinen sinkenden Corona-Inzidenzwert. Er liegt heute bei 1471,5 - und damit gut 125 Punkte niedriger als noch am Vortag (1604,2). Insgesamt wurden in München für Dienstag, 15. Februar, demnach 3827 neue Corona-Fälle gemeldet - darin sind 650 Nachmeldungen enthalten. In der Vorwoche lag der Wert noch bei 5039 neuen Corona-Fälle (einschließlich 333 Nachmeldungen).

Erstmeldung vom 15. Februar: Beim Blick auf die Inzidenzwerte der vergangenen Tage ist der Trend deutlich: Es geht abwärts und zwar spürbar. Lag der Wert vor einer Woche noch bei 2206,2, ist er mittlerweile auf 1604,2 (Stand: 15. Februar) gesunken. Ist damit die Omikron-Welle gebrochen?

Deutlich weniger Fälle als an den gleichen Tagen in der Vorwoche

Bei der ersten Einschätzung hilft ein Blick auf die Tageswerte der Neuinfektionen im Vergleich mit denen der Vorwoche. Die Stadt Muenchen meldete für den vergangenen Montag 2041 neue Corona-Fälle, in der Vorwoche waren es am Montag noch 4076 neue Fälle - ein Rückgang um fast die Hälfte. Ähnlich sah es übers Wochenende aus: Am vergangenen Sonntag registrierte die Stadt München 1710 Neuinfektionen, in der Vorwoche waren es 3989. Für Samstag waren es 1597, in der Vorwoche hingegen 3407.

Interessant ist auch der Blick auf die Nachmeldungen - vor einer Woche waren noch 316 Nachmeldungen in den Meldungen für Montag enthalten, diesen Montag waren es noch 213. Diese Zahl spricht nicht dafür, dass noch eine größere Menge unbearbeiteter Fälle beim Gesundheitsreferat liegt.

Chefinfektiologe mahnt zur Vorsicht und bleibt zunächst skeptisch

Ist die Welle also schon vorbei? Vorsicht, warnt Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing. „Ich bin skeptisch, dass wir in Bayern schon jetzt den Höhepunkt erreicht haben. Ich erwarte das erst in den nächsten Wochen“, sagte Wendtner, der im Januar 2020 die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt hatte, am Sonntag zur Deutschen Presse-Agentur dpa. Er führt dies auf Meldeverzug und die limitierten Kapazitäten bei PCR-Tests zurück.

Positivrate bei Coronatests sinkt

Ein Indikator ist die Positivrate der durchgeführten Corona-Tests. Diese erreichte bayernweit ihren Höhepunkt am 12. Februar, an diesem Tag waren 45,34 Prozent aller Tests positiv. Der Wert ist gesunken, derzeit liegt er 24,98 Prozent. Je höher die Positivrate ausfällt, desto größer dürfte laut Experten die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen sein.

In einigen Bundesländern sei die Spitze der Omikron-Welle wohl noch nicht erreicht, heißt es vom Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM). München könnte hier in der glücklichen Position sein, dass es die Omikronwelle sich hier sehr früh aufgebaut hat - und dann auch hier zuerst bricht. Für eine wirkliche Sicherheit raten Experten aber, den weiteren Verlauf der Zahlen in dieser Woche im Blick zu behalten und zu prüfen, wie stabil der Abwärtstrend ist.