„München, gute Lage, mit Heizung warm 1500 Euro“: Foto im Netz sorgt für Lacher und Spekulationen

Von: Tanja Kipke

Ein Jodel-Nutzer aus München teilte eine kuriose Entdeckung in der App und entfacht Diskussion. Die Community scherzt über Wohnungsannoncen.

München – Vor einigen Tagen hat ein Nutzer in der App Jodel ein Foto gepostet, das einen Heizungskörper neben einem Gehsteig zeigt. Eine ungewöhnliche Entdeckung. In der App teilen Nutzer zum Beispiel Fotos von ihrem Essen, skurrilen Entdeckungen oder Situationen aus dem Alltag. Der Jodel-Nutzer schreibt zu dem Heizungs-Foto: „Erderwärmung kein Wunder ... die stand auf 5“. Zahlreiche Personen kommentieren den Beitrag mit Lachsmileys.

Foto von Heizung in München sorgt für Lacher – „Ist das diese Erdwärme?“

Dass das Foto echt ist und aus München stammt, ist natürlich nicht bestätigt, da die App-Nutzung anonym ist. Laut Ortsangabe wurde es jedoch in München aufgenommen. Die Community in der App Jodel amüsiert sich prächtig über das Bild. „Ich musste lachen“, schreibt ein Nutzer. „Ich hab mir auch schon überlegt, so eine Bodenheizung zu kaufen“, scherzt ein weiterer. Die Heizung warte doch „nur auf den Bus“.

Ein anderer hofft, dass der Jodel-Nutzer, der das Foto geteilt hat, die Heizung auch ausgeschaltet hat. „Wenigstens einer, der mitdenkt“, lobt ihn dafür scherzhaft jemand.

Das Foto eines Heizungskörpers mitten in München sorgt in der App Jodel für Lacher. © Screenshot Jodel

Den Stadtwerken würde das nicht gefallen, merkt eine Person an. Eine Heizung im Freien und das bei den aktuell „hohen Energiepreisen“, ein Jodel-Nutzer wirkt schockiert. Einem anderen fehlt offenbar noch eine Heizung, denn er will direkt den Preis der Heizung erfahren.

Jodel-Community sieht in Foto Münchner Wohnungsannonce

Neben den scherzhaften Kommentaren, sind auch zahlreiche Beiträge zu lesen, die auf die prekäre Wohnsituation in München anspielen. „Mhh, da noch ein schickes 2qm-Dach drüber und zack, kannst du es für 650 Euro warm vermieten“, schlägt ein Jodel-Nutzer vor. Ein anderer schreibt nur: „München, gute Lage, mit Heizung, warm 1500 Euro 10 qm.“ Eine weitere Person findet ebenfalls, dass es sich bei dem Bild nur um eine Wohnung „mit guter Aussicht“ handeln kann.

