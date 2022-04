Schock für Passanten im Olympiapark: Teenager hantieren mit Waffe - Polizei findet noch mehr bei ihnen

Von: Veronika Mahnkopf

Im Olympiapark in München haben Jugendliche mit Waffen hantiert. © Martin Hangen/imago

Die Polizei wurde am Mittwoch zu einer Gruppe Jugendlicher im Olympiapark gerufen. Die waren Passanten aufgefallen, weil sie mit Waffen hantiert hatten.

München - Die Polizei München berichtet: Am Mittwoch gegen 16 Uhr, meldeten Passanten dem Polizeinotruf 110, dass mehrere Jugendliche im Bereich des Olympiaparks eine Pistole herumreichen und in die Luft schießen würden. Zudem hätte einer der Jugendlichen ein Messer dabei.

Olympiapark in München: Jugendliche hantieren mit Waffen

Auf Grund dieser Mitteilung wurden unmittelbar mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Als die Einsatzkräfte im Olympiapark in München ankamen, versuchten sich sechs Personen zu entfernen. In der Folge konnten drei Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren (alle mit Wohnsitz in München) angetroffen werden.

Bei dem 14-jährigen Tatverdächtigen wurden ein Jagdmesser, ein Teleskopschlagstock sowie Patronen und Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe gefunden. Eine Schusswaffe führten Sie nicht mit. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den drei anderen Jugendlichen verlief ohne den gewünschten Erfolg.

München: Jugendliche bedrohen sich gegenseitig im Olympiapark mit Waffen

Der 14-jährige Tatverdächtige wurde wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz angezeigt. Nachdem sich im Verlauf der polizeilichen Anzeigenaufnahme Anhaltspunkte dafür ergaben, dass es zuvor zu unter den Jugendlichen zu einer Bedrohungshandlung gekommen sei, wurde auch diesbezüglich eine Anzeige aufgenommen.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Eine Gefährdung Unbeteiligter lag zu keiner Zeit vor. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 25 geführt.