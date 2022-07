Online Energie-Verschwendung melden: Fraktion im Stadtrat schlägt eine Internet-Plattform für München vor - „bevor Bürger fundamentale Einschnitte erleben“

Von: Sophia Oberhuber

Energiekrise in Deutschland: Die Fraktion ÖDP/München Liste fordert ein Online-Spar-Portal für die Stadt München. © Hauke-Christian Dittrich

Wegen drohender Engpässe in der Energieversorgung sollen Bürger versuchen, weniger Energie zu nutzen. Die Fraktion ÖDP/München-Liste hat jetzt einen Antrag gestellt, in den öffentlichen Gebäuden der Stadt München zu sparen. Das soll über ein Online-Portal klappen.

München - Über eine Online-Plattform namens „Weniger ist Mehr“ sollen Münchner künftig melden können, wo die Stadt Energie einsparen könnte. Das fordert die Fraktion ÖDP/München-Liste im Münchner Stadtrat. So sollen Einsparpotentiale aufgedeckt werden, „bevor Bürgerinnen und Bürger fundamentale Einschnitte erleben“, wie es in einer Mitteilung heißt. Man müsse dringend handeln und dabei die Bürger einbeziehen.

München: Über ein Portal sollen Münchner künftig melden können, wo die Stadt Energie sparen kann - so ein Antrag

Bemerkt man dann in einem öffentlichen Gebäude, dass die Klimaanlage zu lange läuft, könnten Bürgerinnen und Bürger das künftig direkt an die Stadt melden. Genauso wie tropfende Wasserhähne, unnötig beheizte Flure und Umkleiden, zu viel Straßenbeleuchtung oder englischer Rasen auf Spielplätzen. So die Idee der Fraktion. „Jeder kann und sollte einen wichtigen Beitrag zum Energiesparen leisten. Viele Maßnahmen können wir ganz leicht umsetzen, wenn wir bewusst darauf achten, wie wir mit Energie umgehen“, sagt Nicola Holtmann (ÖDP), umweltpolitische Sprecherin. Geht es nach der Fraktion, sollen auch die Mitarbeitenden in öffentlichen Gebäuden im Energiesparen geschult werden.

München: Neue Plattform soll sich an bestehenden Portalen der Stadt orientieren

Die Plattform „Weniger ist Mehr“ soll sich an bereits bestehenden städtischen Portalen orientieren - beispielsweise „Mach München besser“. Dort können Münchner die Stadt online über Müll oder kaputte Gegenstände informieren.