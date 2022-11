Spucken und versuchte Schläge: Frau greift drei Bundespolizisten am Stachus an

Von: Katarina Amtmann

Am Karlsplatz bemerkten Bundespolizisten eine Frau, die sich auffällig verhielt. (Archivbild) © IMAGO / Manfred Segerer

Bundespolizisten bemerkten am Münchner Karlsplatz eine Frau, die sich auffällig verhielt. Die 43-Jährige verhielt sich anschließend auch sehr aggressiv.

München - Am Samstag, 5. November, kam es an der Haltestelle Karlsplatz in München kurz vor 15 Uhr zu einem tätlichen Angriff gegen drei Bundespolizistinnen und -Polizisten. Das berichten die Beamten in einer Pressemitteilung am Sonntag.

Karlsplatz München: Frau verhält sich aggressiv gegenüber von Bundespolizisten

Demnach seien die Beamten bei einem präventiven Streifgang auf eine 43-Jährige aufmerksam geworden. Sie verhielt sich am Mittelbahnsteig auffällig laut, warf ihr Handy auf den Boden und trat es anschließend mit dem Fuß in den Gleisbereich. Als die Polizisten sie ansprachen, reagierte sie aggressiv und gestikulierte mit ihren Händen auf Höhe des Gesichts eines Beamten.

„Einer Unterlassungsaufforderung kam sie, ebenso wie einer Ausweisaufforderung, nur äußerst widerwillig nach“, heißt es in der Pressemitteilung. Die mit 1,22 Promille alkoholisierte Frau verließ den Bahnsteig nur widerwillig in Richtung Ausgang, nachdem ein Platzverweis ausgesprochen worden war.

Versuchte Schläge und Bespucken eines Polizisten in München

Da sie sich dabei weiterhin aggressiv gegenüber den Beamten verhielt, wurde sie aus dem Haltepunkt begleitet. „Im Zwischengeschoss versuchte die 43-Jährige mit ihrer Handtasche nach einem Beamten zu schlagen. Nach der Mitnahme zur Dienststelle bespuckte sie die Hose eines weiteren Beamten“, berichtet die Polizei in der Pressemitteilung weiter.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auf eine Blutentnahme verzichtet, jedoch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eine Haftvorführung für den nächsten Tag angeordnet. Verletzt wurde niemand. (kam)