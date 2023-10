Wegen hoher Belastung: Münchens 2. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden legt Amt nieder – und wechselt zur Bahn

Von: Regina Mittermeier

Münchens Bürgermeisterin Katrin Habenschaden ist zurückgetreten. © Bodmer

Paukenschlag in München: Katrin Habenschaden (Grüne) hat ihr Amt als 2. Bürgermeisterin niedergelegt. Als Grund nennt sie hohe Belastung. Die Fraktion bedauert das und will am Donnerstag über die Nachfolge beraten

München - Sie habe „schweren Herzens entschieden, das Amt der 2. Bürgermeisterin niederzulegen“ - das teilte Münchens 2. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) am Mittwochnachmittag mit. Politisches Beben in der Isarmetropole!

Weiter heißt es: „Ich habe heute den Oberbürgermeister informiert, dass ich das Amt der 2. Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München sowie mein Stadtratsmandat zum nächstmöglichen Zeitpunkt niederlegen werde.“ Die letzten dreieinhalb Jahre für die Münchnerinnen und Münchner arbeiten zu dürfen, sei für sie nicht nur ein Privileg gewesen. Es habe ihr auch „große Freude gemacht“, erklärte Habenschaden (46).

München: Katrin Habenschaden (Grüne) wechselt zur Deutschen Bahn

„Es war immer mein Anspruch und auch mein Amtsverständnis, 100 Prozent zu geben für meine Herzensstadt München. Der Aufgabe habe ich dreieinhalb Jahre alles andere untergeordnet.“ Allerdings habe sie in den vergangenen Monaten gemerkt, dass die Belastung durch die öffentliche Rolle Spuren hinterlassen habe. „Das Amt nur mit reduziertem Engagement auszufüllen, kommt für mich nicht in Frage.“

Habenschaden wechselt nach eigenen Angaben Ende des Jahres zur Deutschen Bahn, um dort den Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit zu leiten. „Die ökologische Transformation der Bahn zu konzipieren, ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue.“ Diese neue Aufgabe biete „die große Gelegenheit, Umwelt- und Klimaschutz sowie die Mobilitätswende deutschlandweit voranzubringen“, erklärte die Grünen-Politikerin.

Beratung über Habenschaden-Nachfolge am Donnerstag, 12. Oktober

Zum Abschied von Katrin Habenschaden aus der Münchner Kommunalpolitik erklärt Fraktionsvorsitzende Mona Fuchs: „Katrin Habenschaden hat sich in den vergangenen Jahren bleibende Verdienste um die Grüne Politik in München erworben. Am Wahlerfolg 2020 und dem damit verbundenen Bedeutungszuwachs der Grünen Fraktion hatte sie großen Anteil.“

Habenschaden sei als Fraktionsvorsitzende, OB-Kandidatin und als Bürgermeisterin „das stets kompetente, sympathische und glaubwürdige Aushängeschild der grünen Rathauspolitik“ gewesen. „Als Bürgermeisterin war sie maßgeblich daran beteiligt, dringend notwendige Reformen für den Klimaschutz und die Mobilitätswende einzuleiten und Münchens Gesicht als weltoffene Metropole zu erhalten.“

Grünen-Fraktion bedauert den Abschied von Katrin Habenschaden

Fraktionsvorsitzender Dominik Krause ergänzt: „Wir sind Katrin Habenschaden zu großem Dank verpflichtet und bedauern zutiefst, dass sie sich entschieden hat, ihr Amt niederzulegen. Wir werden die Zusammenarbeit mit ihr vermissen, respektieren aber selbstverständlich ihren Entschluss, mehr auf ihre Gesundheit zu achten und eine neue Tätigkeit aufzunehmen, in der sie nicht permanent dem Blick der Öffentlichkeit ausgesetzt ist.“

Die Grünen – Rosa Liste im Münchner Stadtrat will am Donnerstag, 12. Oktober, über die Regelung der Nachfolge beraten.

Katrin Habenschaden erklärte weiter: „Ich danke dem Oberbürgermeister, der 3. Bürgermeisterin, den Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats, der Stadtverwaltung und insbesondere Dominik Krause und Mona Fuchs sowie der gesamten Grün-Rosa Fraktion für die Zusammenarbeit und Unterstützung.“

Münchens OB Dieter Reiter spricht von Bedauerung

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) äußert am Mittwoch seine Bedauerung über die Entscheidung von Katrin Habenschaden. Er „respektiere diesen Schritt aber selbstverständlich“.

Er sei Katrin Habenschaden dankbar „für die langjährige, immer konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit“. Katrin Habenschaden habe sich als 2. Bürgermeisterin „sehr engagiert für die Belange der Münchnerinnen und Münchner eingesetzt“, so Reiter weiter in einer Mitteilung. „Ich wünsche ihr für ihren weiteren Lebensweg das Allerbeste.“

Katrin Habenschaden: die Biografie die Münchner Grünen-Politikerin

Auch Manuel Pretzl, Vorsitzender der Fraktion CSU-Freie Wähler, äußert sich zur Amtsniederlegung von Katrin Habenschaden: „Im Namen der CSU-FW-Stadtratsfraktion danke ich Katrin Habenschaden für ihren engagierten Einsatz für die Landeshauptstadt München. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.“

Die Diplombetriebswirtin und Bankkauffrau Katrin Habenschaden wurde 1977 geboren. Seit 2014 war die Grünen-Politikerin Stadträtin in München und von 2017 bis 2020 Fraktionsvorsitzende.

Im Mai trat sie das Amt der 2. Bürgermeisterin in München an. Katrin Habenschaden ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in München-Aubing.

