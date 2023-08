Schülergruppe auf Diebestour beim FC Bayern: Polizei-Einsatz am späten Abend, Straße stundenlang gesperrt

Von: Nadja Hoffmann

Diebische FC-Bayern-„Fans" sorgten für einen Polizei-Einsatz in München.

47 Trikots im Wert von mehreren tausend Euro: Das ist die Beute, die spanische Schüler beim Rekordmeister gemacht haben. Für den folgenden Polizeieinsatz wurde die Arnulfstraße gesperrt.

München – Wer seine Fußball-Liebe zum FC Bayern mit dem Tragen eines aktuellen Trikots zum Ausdruck bringen will, der muss tief in die Tasche greifen. Soll das Leiberl authentisch, mit dem Logo der Champions League und auch noch mit einem Spielernamen versehen sein, wird’s teuer: 172,95 Euro! Dieser Preis war einigen Schülern aus Spanien wohl zu hoch. Sie nutzten ihre Klassenfahrt nach München für eine Diebestour beim Rekordmeister.

In den Shops, die der FCB in der Fußgängerzone und draußen in der Arena unterhält, packten 18-Jährige ein, ohne zu bezahlen. Damit brachten sie nicht nur ihre Mitschüler in Bedrängnis, sondern sorgten für einen richtig großen Polizeieinsatz. Dafür wurde die Arnulfstraße ganze vier Stunden gesperrt. Die Szenen, die sich dort am späten Freitagabend abgespielt haben, kann man sich nicht ausdenken. Laut Polizei wurde gegen Mitternacht die gesamte spanische Reisegruppe aufgehalten: vier Busse, in denen insgesamt 160 Schüler saßen. Sie alle mussten auf die Straße gehen, sämtliche Gepäckstücke wurden auf die Fahrbahn gelegt und durchsucht. Am Ende konnte die Beute in einem der Busse sichergestellt werden: 28 spanische Jugendliche gelten als Tatverdächtige und wurden angezeigt.

Vierstündige Durchsuchungsaktion mitten in der Stadt

Hauptbeschuldigte sind fünf 18-Jährige, drei von ihnen wurden waren schon am Vormittag festgenommen worden. Im FC-Bayern-Fanshop in der Allianz-Arena hatten Mitarbeiter mehrere herumliegende Etiketten gefunden. Die alarmierte Polizei fahndete sofort und traf in Freimann auf drei der Spanier. „Da es sich bei den Tatverdächtigen um Teilnehmer einer Reisegruppe gehandelt hat, wurde die Durchsuchung der entsprechenden Reisebusse sowie deren Gepäck durch die Staatsanwaltschaft angeordnet“, heißt es aus dem Präsidium.

Der Zugriff erfolgte dann erst, als die Spanier am späten Freitagabend in Begriff waren, die Stadt zu verlassen. Bei der groß angelegten Durchsuchungsaktion wurde die Polizei fündig: Entdeckt wurden 47 noch verpackte, offenkundig gestohlene Kleidungsstücke. Darunter die Trikots, die im Fanshop an der Allianz-Arena gestohlen worden sind. Und weitere Leiberl, die dem Bayern-Fanartikel-Geschäft an der Kauffingerstraße zugeordnet werden konnten. Dort war es anscheinend tags zuvor auch schon zu Diebstählen gekommen. Wie es von der Polizei heißt, haben die Mitarbeiter ihre Kollegen in Freimann daraufhin vorgewarnt. Die Beute der Spanier hatte einen Wert von mehreren tausend Euro. Das Kommissariat 61 (Bandendelikte) hat die Ermittlungen übernommen