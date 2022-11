Klima-Kleber in München: Aktivist blockierte Verkehr am Isartor - vor Gericht liefert er eine bizarre Show

Prozess am Amtsgericht

+ © SIGI JANTZ Der arbeitslose Aktivist Simon L. (25) muss sich vor dem Amtsgericht verantworten © SIGI JANTZ

Er klebte sich am Isartor fest, um gegen den Klimawandel zu protestieren - jetzt muss er die Konsequenzen tragen: Seit gestern steht Aktivist Simon L. vor Gericht. Statt zu mahnen, liefert er eine bizarre Show.

München - Verdörrte Wiesen im Sommer, Sturmfluten im Herbst. Der Klimawandel ist real - und er ist gefährlich. Dass er eine Bedrohung darstellt - für uns alle: Darin sind sich die meisten Menschen längst einig. Die Frage bleibt also, wie man damit umgeht.

Simon L. (25) entschied sich für eine radikale Variante: Er klebte sich am 4. Februar am Isartorplatz auf der Frauenstraße fest - und blockierte damit den Verkehr. Polizisten mussten seine Hand mit Lösemittel befreien und führten den Klima-Aktivisten danach ab. Rund drei Stunden lang herrschte Chaos rund um das Isartor. Ein Chaos, das Simon L. nun mit fragwürdigen Motiven zu rechtfertigen versucht.

„Ich habe versucht für den Klimaschutz einstehen. Mit unserer symbolischen Blockade wollten wir ein Handeln der Regierung anstoßen“, erklärte Simon L. gestern vor dem Amtsgericht. Dort ist der Aktivist wegen Nötigung angeklagt - denn die Sitzblockade mit fünf weiteren Aktivisten hatte er geleitet, wie er zugibt.

München: Aktivist klebte sich am Isartor fest - vor Gericht liefert er eine bizarre Show

+ Am 4. Februar klebte sich Simon L. am Isartor fest und blockierte den Verkehr © Götzfried

Die „Störung“, wie L. es nennt, sei „ein friedlicher Protest“ gewesen. Allerdings einer, der am Freitagnachmittag den Verkehr in der Innenstadt massiv beeinträchtigt hatte. Und eine Gefahr für Autofahrer und Aktivisten darstellte. Die Behörden verstehen in solchen Fällen keinen Spaß. Erst kürzlich wurden 19 Aktivisten in Gewahrsam genommen und saßen in der JVA Stadelheim. Bei Simon L. wird es, wie in vergleichbaren Fällen, wohl auf eine Geldstrafe hinauslaufen.

Was ihn aber unterscheidet: Vor Gericht trat er nicht mahnend, sondern aggressiv auf und wies nicht wie andere Aktivisten auf hehre Klimaziele hin. Sondern lieferte eine bizarre Show ab: Simon L. beantragte zu Beginn des Prozesses eine Büroausstattung, weil er sich selbst verteidigt. Das wurde abgelehnt - ebenso, wie seine Aktivisten-Freunde als Anwälte beizuziehen. Insgesamt 13 Beweisanträge stellte Simon L. und musste Dutzende Male vom Richter unterbrochen werden, weil er sich nicht richtig zur Sache äußerte, sondern lieber auftrat wie bei einer Kundgebung. Seinem wichtigen Klima-Anliegen wurde er so nicht gerecht. Am 16. Dezember wird der Prozess fortgesetzt.