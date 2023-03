Klima-Kleber sollen für 13 Einsätze bezahlen: Münchner Polizei schickt Rechnung über 3250 Euro

Von: Andreas Thieme

Klebeaktionen wie diese werden nun teuer für die Aktivisten © IMAGO/Fabian Steffens/Eibner

Sie wollen auf den Klimawandel aufmerksam machen - aber nutzen fragwürdige Methode: Immer wieder blockieren Aktivisten die Straßen in München und Umgebung. Vor Gericht kassierten sie teilweise Geldstrafen dafür. Und auch die Polizei schickte jetzt die Quittungen.

München – Jetzt wird‘s teuer für die Klima-Kleber. Das Münchner Polizeipräsidium hat ihnen bis Anfang März insgesamt 13 Leistungsbescheide geschickt - mit einer Gesamtsumme von 3250 Euro. So viel sollen die Aktivisten für die Einsätze der Polizei zahlen, die sie des Öfteren schon von der Straßen lösen musste, wo sich die Aktivisten festgeklebt hatten. Dafür gibt es jetzt die Quittung!

Zahlen mussten mehrere Aktivisten auch schon, als ihnen wegen Nötigung der Prozess gemacht wurde. Das Amtsgericht sprach schon in mehreren Fällen Geldstrafen gegen die Klima-Kleber aus. In München war es sogar schon zu Schnellverfahren gekommen, die mit einer Verurteilung geendet hatten. Bezüglich der Leistungsbescheide, die die Polizei verschickt hat, gibt es noch zehn weitere Verfahren mit einer Gesamtsumme von 2750 Euro. Sie befinden sich aktuell noch in der Anhörungsphase.

München: Aktivisten klebten sich auf der Straße fest - Polizei schickte ihnen die Quittung

Bayernweit hat die Polizei den Klima-Klebern sogar 55 Einsätze in Rechnung gestellt. Die Kosten dafür belaufen sich auf mehr als 7500 Euro. München ist demnach Spitzenreiter mit 13 Bescheiden. In Einzelfällen werden die Aktivisten hier sogar mit bis zu 250 Euro zur Kasse gebeten, wie das Beispiel von Pater Jörg Alt zeigt, der seine Rechnung Ende Februar präsentiert hatte. Klar ist aber auch: Die Bilanz der Polizei ist vorläufig. Wahrscheinlich wird das Präsidium noch weitere Rechnungen verschicken müssen.