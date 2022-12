Autobahnen und Mittlerer Ring betroffen - Klimaaktivisten aktuell mit mehreren Protest-Aktionen in München

Die Gruppe „Letzte Generation“ hält wiederholt Protestaktionen auf den Straßen Münchens ab. © Twitter „Letzte Generation“

In München finden zur Stunde Protest-Aktionen von Klimaaktivisten statt. Zwei Autobahnen sind betroffen, sowie ein Abschnitt des Mittleren Rings.

In München kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Protesten der Klimabewegung „Letzte Generation“.

Auch am Dienstagvormittag, den 6. Dezember, finden mehrere Verkehrsblockaden in und um München statt.

Verkehrsblockaden in München: Aktivisten mit Aktionen auf A96 und A9

Update vom 6. Dezember, 9.47 Uhr: Die Gruppe „Letzte Generation“ hat via Twitter ein Video geteilt, auf dem der Beginn einer der heutigen Protestaktionen zu sehen ist. Eine Person bewegt sich dabei auf eine Leiter, die zu einer Schilderbrücke auf der A96 führt. Dazu heißt es: „Heute finden wieder mehrfache unangemeldete Blockaden auf den Straßen und Autobahnen in und um München statt.“ Derweil informiert die Polizei München, dass die Protestierenden aktuell von den Örtlichkeiten entfernt werden. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Erstmeldung vom 6. Dezember

München - Erst am Montag, den 5. Dezember, kam es in München am Stachus und an der Autobahn zu Protest-Aktionen der Klima-Gruppe „Letzte Generation“. Die Aktivisten hatten sich am Stachus angekündigt, die Aktionen auf den Autobahnen bei München hingegen nicht. Auch am Dienstagvormittag kommt es aktuell zu Protesten in und um München. Wie die Polizei mitteilt, haben sich Menschen an Autobahnschilder auf der A9 und A96 befestigt. Bereits gestern wählten die Aktivisten diese Form der Protestaktion.

München: Mehrere Klima-Protest-Aktionen laufen - Autobahnen und Mittlerer Ring betroffen

Außerdem findet aktuell eine Aktion am Autobahnende der A96 statt, direkt am Mittleren Ring. Es ist von starken Verkehrsbeeinträchtigungen auszugehen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Erst am Montag hatte ein Video für Aufsehen gesorgt, das einen Polizisten dabei zeigt, wie er eine Aktivistin von der Autobahn zerrt.